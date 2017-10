No afloja en distintos barrios el calvario por la escasez de agua

Crece la angustia por las fallas en el servicio. Ahora fue por diferentes obras de Absa en la red

| Publicado en Edición Impresa

No hay respiro: continúan las quejas vecinales por fallas en el suministro de agua desde los barrios platenses. Algunas son por la baja presión y otras directamente por frentistas que conviven hace varios días con las “canillas secas”.

El hartazgo vecinal se está haciendo sentir cada vez con más fuerza y muchos estiman que si esta situación continúa, van a tener que tomar medidas “para que alguien se haga cargo de la situación”.

Una de las zonas más castigadas por la falta de agua es la de avenida 7 entre las calles 76 a 80. Según comentan en la zona, desde hace semanas los frentistas se las rebuscan para poder asearse, cocinar, lavar y hasta tomar mate.

“Está prohibido tener bombas y cisternas, pero qué quieren que hagamos. No se puede vivir así”, dijo Ana Martínez, que vive en 7 y 77. La mujer explicó que “al principio llamábamos todos los días a Absa para saber qué pasaba y siempre daban una respuesta distinta. Ahora ni me molesto, voy a gastar teléfono al divino botón”.

PERDIDAS PARA COMERCIANTES

Para peor, en ese tramo de la avenida se ubica una importante zona comercial que también se ve afectada por el defectuoso suministro de agua. “Cada dos o tres días tenemos que suspender el servicio de baño para perros porque no hay presión suficiente o directamente no tenemos agua”, contó la empleada de una veterinaria de 7 entre 78 y 78 bis y agregó que muchos vecinos ya están pensando en tomar medidas al respecto.

Evangelina Bordoi es otra vecina de la zona que está desesperada por esta situación: “Todo el año con el mismo problema y desde hace unos días no sale ni una gota de la canilla. Recién estamos en primavera, qué nos espera para el verano”, dijo la mujer.

Pero ese no es el único barrio afectado. Este diario recibió reclamos vecinales desde 38 entre 28 y 29, donde llevan más de una semana en esas condiciones. Uno de ellos fue el de Marta Valencia, que vive del lado de los números impares y hace días que no tiene una gota de agua: “Ya hice tres reclamos a Absa y ni noticias. No es humano que nos tengan así durante cinco días”, dijo la mujer. Otro vecino de La Loma extendió ese reclamo y denunció que sobre avenida 38 entre las calles 26 y 31 hace 8 días que están sin una gota de agua. “Es una vergüenza, tenemos los pagos al día”, dijo el hombre.

También desde Berisso llegaron reclamos por el agua. Allí el problema fue que el líquido salía muy turbio, lo mismo que en El Dique. Los frentistas se habían comunicado con Absa que les informó que se debía a tareas de mantenimiento en una cisterna de Punta Lara y que no recomendaban su consumo.

En tanto, en un edificio de Villa Argüello la pasan muy mal. El sábado pasado se rompió un caño de agua en la vía pública en 124 entre 64 y 65 y el vital líquido fluye por la calle, dejando sin suministro a catorce familias que viven en el edificio emplazado a la altura del Nº 1568. “Nos cansamos de denunciar a Absa (reclamos Nº2364977; 2364376 y 2364374) y no nos dan respuesta”, dijo Claudia, una damnificada.

La empresa Absa informó a través de un comunicado sobre la posibilidad de que se registren algunos inconvenientes con el suministro. Explicaron que ayer, entre las 8 y las 12, iba a haber baja presión de agua en La Plata, “debido a trabajos que realizará la empresa prestadora de energía en las inmediaciones de la Usina Bosques. Así mismo, Absa realizará la colocación de auxiliares en las llaves interruptoras en la sala de máquinas del establecimiento”. Además explicaron que se “pondrá en marcha un grupo electrógeno para que el servicio se resienta lo menos posible. Además, si bien los colegios y centros de salud tendrán agua en sus tanques, la empresa pondrá a disposición camiones cisternas para los que los requieran, comunicándose con el 0800 999 2272”. Por último dijeron que en la zona abastecida por la estación de bombeo del Parque Saavedra, también se podría llegar a afectar con baja presión.