Los colegios universitarios, en disputa

Desde hoy y hasta el viernes votan los profesores de los colegios y de las 17 facultades

Hace ocho años, los docentes de los colegios dependientes de la UNLP hacían historia. Por primera vez, elegían mediante su voto a los directores o directoras de las distintas instituciones.

En aquel momento, únicamente el Colegio Nacional tuvo disputa electoral: compitieron tres listas. Cuatro años más tarde ocurrió lo mismo. Sólo la institución de 1 y 49 tuvo compulsa, esa vez entre dos candidatas.

La puja parecía “reservada” al Nacional. Hasta ahora. Hoy comenzarán a votar los docentes y habrá pelea democrática en todos los colegios platenses.

En la Escuela Anexa, el oficialismo estará representado por Celeste Carli. En tanto, Adriana D’Assaro, quien no se presenta como cabeza de una lista “opositora” sino “alternativa”, será la otra opción.

En el Bachillerato de Bellas Artes competirán la actual vicedirectora, Andrea Aguerre, y la profesora Susana Aguirre. En el Liceo, la directora Constanza Erbetta va por la reelección. Frente a si tendrá a la profesora de Letras María Grazia Mainero. En tanto, en el Nacional, la rectora Ana García Munitis apuesta a un segundo mandato. Las profesoras de Historia, Carina Schuster, y la de Derecho Político, Carolina González, serán sus contendientes.

ESCUELA ANEXA

Maria Celeste Carli

El proyecto académico y de gestión que ponemos a consideración de nuestros compañeros docentes es la expresión de la práctica reflexiva y colaborativa de distintos actores institucionales que venimos haciendo esta escuela. La propuesta retoma los ejes de los proyectos de gestión de la directora actual, Prof. Binaghi, que reconocen como funciones primordiales la enseñanza, la investigación y la extensión en el marco del plan estratégico de la UNLP. Tenemos el compromiso de seguir trabajando en el reconocimiento de la diversidad como ventaja pedagógica y en el acompañamiento de las trayectorias escolares de nuestros alumnos. Nuestra intención es continuar ejerciendo prácticas pedagógicas desde la perspectiva de derechos, posicionadas en un enfoque didáctico de corte constructivista. Estamos implicadas en la construcción de un espacio democrático, abierto, plural y, sobre todo, más justo. Asimismo promovemos la formación permanente dentro y fuera de la escuela, considerándola como un derecho de los docentes y una oportunidad para construir saber pedagógico didáctico sobre las prácticas de enseñanza que nos permita entender mejor los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, hacer intervenciones cada vez más pertinentes y democratizar el acceso al conocimiento.

adriana D’assaro

Tejiendo Escuela es un equipo que presenta una propuesta académica y de gestión alternativa, construida colaborativamente, que se propone resignificar las líneas de trabajo institucionales en concordancia con los principios de la universidad pública y los desafíos que presenta la época. Se sostiene sobre principios que venimos trabajando desde diferentes espacios institucionales: generar condiciones para lograr la inclusión educativa, acompañando las trayectorias de los estudiantes entendiendo la heterogeneidad de las aulas, focalizando las intervenciones de enseñanza desde la perspectiva constructivista, entendiendo que la educación es un derecho que genera derechos. Asumiendo, como institución estatal, la posición de corresponsabilidad.

Algunas de las líneas que aparecen en la propuesta son: Pareja pedagógica para todo el primer ciclo; continuidad y mejoramiento de los dispositivos de agrupamientos y apoyo; la doble coordinación en el nivel inicial; generar condiciones para las coordinaciones de las áreas de idiomas, educación física, arte; el diseño de un programa de actualización docente a partir de diversas áreas de interés; la evaluación de todas las líneas del equipo de gestión; intercambio con instituciones educativas de la provincia.

LICEO MERCANTE

constanza erbetta

El proyecto, como continuidad del actual, se estructura sobre las ideas de trayectorias educativas heterogéneas, de condición juvenil -reconociendo a los estudiantes en su singularidad y como sujetos de derecho- y en la problematización del formato escolar. El marco normativo -la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- implica seguir asumiendo nuevos desafíos y redoblar esfuerzos.

Los ejes de la gestión seguirán organizándose a partir del enfoque didáctico de aula heterogénea y de diversas estrategias para la inclusión. Continuarán desarrollándose programas que apunten a fortalecer las trayectorias reales de los estudiantes. Asimismo, se profundizará una política de cuidado en consonancia con el enfoque de derechos y el principio de corresponsabilidad. Se continuará ampliando el alcance del área de extensión y se impulsará el desarrollo de programas de investigación educativa.

Hoy nos encontramos ante desafíos en la búsqueda de respuestas que aseguren trayectorias educativas continuas y aprendizajes significativos de calidad para todos los estudiantes.

maria grazia mainero

Nuestra propuesta se escribió pensando en toda la comunidad educativa del Liceo Víctor Mercante. La escuela asegura su pleno funcionamiento cuando las voluntades individuales son consideradas integrando el complejo tejido escolar. Creemos necesario redefinir los modos del “estar con otros”, reforzar los canales de comunicación intrainstitucionales, fortalecer los órganos de cogestión -elección de representantes docentes y no docentes en el Consejo Asesor y reactivación del Consejo de Convivencia- y respetar una tradición democrática del Liceo: la elección de jefes de departamento y sección. En este marco, habilitaremos el debate intradepartamental para definir contenidos significativos, enfoques didácticos y criterios de evaluación que permitan monitorear los aprendizajes.

El ingreso por sorteo a los colegios de la UNLP no asegura la permanencia y el egreso de los estudiantes. Por eso, los que asuman la responsabilidad de gestionar el Liceo deben estar muy atentos a las desigualdades sociales y direccionar los recursos humanos y materiales hacia los más vulnerables, poniendo en marcha los dispositivos de acompañamiento escolar que cada uno de nuestros estudiantes requiera.

COLEGIO NACIONAL

ana garcia munitis

Nuestro proyecto de gestión institucional comparte los lineamientos generales del plan estratégico de la UNLP 2018-2022 en el sentido que establece la ley de la educación secundaria o de pregrado e incluye como objetivos para estas instituciones el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, apuntando a prácticas de retención e inclusión escolar y prácticas de innovación de enseñanza, como así también a la promoción de la investigación y extensión. Tiene como propósito responder a la demanda de la sociedad, promoviendo la equidad social, custodiando la igualdad de oportunidades y mejorando la calidad de la oferta pública en la enseñanza de pregrado. Ya en nuestro proyecto de 2014 sosteníamos que, a 30 años de la puesta en vigencia del ingreso por sorteo, no cabe duda que ha sido la mejor garantía de la igualdad de oportunidades educativas. El desafío era y continúa siendo generar condiciones reales de permanencia y terminalidad. Todos los sujetos debemos tener las mismas oportunidades educativas, y la escuela debe ofrecer una enseñanza de calidad para todos, poniendo a los jóvenes en contacto con mundos de conocimiento, de lenguaje, de culturas diferentes, a los que no accederían si no fuera por la escuela.

carolina gonzalez

Nuestra propuesta tiene como eje poner al estudiante en el centro de las políticas educativas, garantizando no solamente el acceso sino la permanencia a lo largo de toda la trayectoria educativa. Y a esas políticas en el marco de una sociedad que pone a los jóvenes y a los sectores más vulnerables en mayores dificultades para desarrollarse.

Consideramos necesario garantizar el respeto a la diversidad, la equidad e igualdad en el acceso a una educación con sentido crítico, perspectiva de género y de derechos humanos.

Colegio-comunidad.

Debemos poder transferir sus logros, a través de la extensión, a toda la comunidad.

Para lograr estos objetivos consideramos fundamental el rol de la pareja pedagógica (departamento psicosociopedagógico - preceptores) para la convivencia dentro y fuera de la institución.

También la participación activa de los no docentes y el bloque académico.

Asimismo, creemos fundamental la elección democrática de los jefes y de los coordinadores de los departamentos, así como también de los jefes de preceptores.

carina schuster

Desde el Aula es un proyecto que surge del respeto por los derechos de los jóvenes dentro de un proceso de democratización creciente, donde la Universidad Nacional de La Plata ha marcado un camino que debemos profundizar transformando en acciones estas confluencias; impulsando una dinámica convocante y participativa. Pensamos que es imprescindible que se desarrollen las tantas veces postergadas elecciones de jefes y coordinadores departamentales abiertas a todo el cuerpo docente y no docente.

El desafío es la inclusión y la heterogeneidad del aula; no podemos enseñar con excepciones, pensamos en ir al encuentro con los estudiantes entablando una relación de experiencia con el otro donde la idea de hospitalidad se convierta en irrenunciable.

Es central en esta propuesta la educación de calidad. Hacer ciencia abordando problemáticas sociales y conectando al colegio con la comunidad. Pensar todos juntos los cambios es nuestro deseo.

Hoy estamos renovando las prácticas democráticas. Hoy estamos proponiendo nuevas miradas sobre la educación, sobre los estudiantes, sobre la formación y trabajo de los docentes y no docentes; sobre el aula y su trascendencia.

BELLAS ARTES

andrea aguerre

La propuesta de “BBA Texturas Reunidas 18-22” es la traza de un pensamiento compartido y producto de un trabajo colaborativo. Una reunión de texturas que incluye ideas de docentes, no docentes, estudiantes y egresados.

Considerando tanto las valiosas experiencias desarrolladas en el Bachillerato de Bellas Artes a partir de los procedimientos de elección y producción, como las múltiples estrategias de inclusión, permanencia y egreso puestas en acto, se propone extender a más estudiantes el derecho a una educación especializada en arte. Asimismo se plantean ejercicios de cogobierno, con representantes de todos claustros (docentes, no docentes, estudiantes y egresados) como profundización de los procesos de democratización en la toma de decisiones.

En cuanto a mejoras en las condiciones de enseñanza y aprendizaje se impulsa una nueva estructura de gestión que atienda las distintas necesidades de los estudiantes. Dicha estructura considera la diferenciación de las vicedirecciones, académica e institucional, la redefinición de la secretaría Académica, la incorporación de la investigación a la secretaría de Extensión y la creación de las secretarías de Bienestar Estudiantil y de Derechos Humanos.

susana aguirre

El desafío es profundizar en una propuesta educativa que garantice inclusión con calidad, que articule demandas y contextos sociales heterogéneos, procurando la construcción de subjetividades para el ejercicio de la ciudadanía plena.

Para ello, se apuesta a institucionalizar la formación docente continua mediante equipos docentes de trabajo. Crear una secretaría de Asuntos Estudiantiles abocada al acompañamiento de trayectorias estudiantiles reales e implementar una perspectiva de evaluación integral estudiantil desde la mirada conjunta del equipo docente de cada curso. Incorporar gradualmente una Educación Sexual Integral a partir de ejes temáticos por ciclo y crear una Consejería Estudiantil contra la violencia de género.

Profundizar el diálogo entre los campos disciplinares y entre los lenguajes artísticos, incluyendo Artes Audiovisuales, Diseño y Multimedia, sin perder de vista los consumos culturales de los/as estudiantes. Se propone democratizar el acceso a cargos de gestión intermedia por la elección de sus pares y la construcción de normas institucionales con participación interclaustro.