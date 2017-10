Se metieron a robar en la casa de un empleado de la Cámara Penal

Los ladrones entraron por una ventana lateral. Escaparon con plata y un arma. Fue en 9 y 522 bis

Por tercera vez en pocos meses, un robo tuvo como víctima a un empleado judicial. Esta vez, le tocó a un trabajador de la Cámara de Apelación Penal. Los ladrones que ingresaron en su domicilio familiar se llevaron todo lo que encontraron a su paso.

El episodio se vivió en momentos en que no había nadie en la vivienda de 9 entre 522 bis y 523. No está claro el horario en el que sucedió, aunque voceros policiales dijeron que todo pasó luego de que el hombre saliera a trabajar, ayer a la mañana.

Lo que se procura encontrar por estas horas es el testimonio de algún testigo que ayude a saber cuándo actuaron y qué cantidad de delincuentes intervinieron.

De lo que sí quedó evidencia fue de su ingreso a través de una ventana lateral, que apareció forzada.

Por ahí entraron los asaltantes, que se habrían tomado su tiempo para revisar el domicilio minuciosamente.

Durante esa recorrida buscaron plata y objetos de valor. Literalmente, arrasaron con todo lo que se fueron encontrando.

Unos 15 mil pesos fueron la parte de dinero que se robaron de ahí. Lo demás fueron elementos fácilmente transportables: un arma calibre 22 marca Bersa, una notebook, un reloj importado, un par de anteojos y un pendrive, según la enumeración que hicieron los investigadores a partir de la declaración de la víctima.

El damnificado, que fue identificado por voceros oficiales como Pablo Gamboa, de 36 años, regresó a su casa pasado el mediodía y se topó con la novedad desagradable del saqueo.

La Policía inició los trabajos de rutina para esta clase de episodios, incluida la realización de peritajes en el lugar y la búsqueda de testigos, entre otras diligencias.

antecedentes

Casualidad o no, este año ya hubo otros dos robos a personas vinculadas al ámbito del Poder Judicial, solamente en la localidad de Tolosa. Aquellos casos se vivieron en mayo, con pocos días y cuadras de diferencia.

Uno fue el que padeció la jueza Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional Nº 4, quien consideró que los ladrones “vinieron sabiendo dónde actuaban” y que para robarle implementaron “inteligencia previa”.

Aquel robo fue en su casa de 531 entre 2 bis y 3, donde dos ladrones primero abordaron a una empleada doméstica y después a la magistrada.

“Se me vino encima uno de los dos asaltantes, que me encañonó y me llevó a la escalera”, recordó la jueza, a la que le robaron plata en pesos y dólares, joyas y pertenencias de sus hijos. A las dos víctimas las ataron de pies y manos.

Otro caso, aún más salvaje, lo sufrió Pablo Pisutto (42), empleado judicial. “Estoy vivo de casualidad”, dijo acerca del castigo brutal que le propinó un delincuente en un asalto en su casa de 528 entre 13 y 14. La paliza llegó a dejarlo inconsciente y muy lastimado: pudo volver a su casa después de haber pasado días en un hospital.

La presunción es que el delincuente habría entrado por algún inmueble aledaño. El intruso se encontró con el nene de 10 años del dueño de casa, al que lo agarró del cuello y amenazó con matarlo, mientras preguntaba quién más estaba, apuntándole con un arma.

A Pablo le pegaron patadas y con una llave Stilson. “En un momento no sentí más los golpes porque estaba muy preocupado por mi hijo. Me daba cuenta de lo mucho que me pegaba porque brotaba la sangre y perdí los anteojos”, aseguró la víctima. Su nene temió lo peor, porque le dijo: “No sabía si estabas vivo o muerto”.