La foto del hijo de Cristiano Ronaldo mirando a Messi sigue recorriendo el mundo

Durante el evento The Best de la FIFA en Londres, el hijo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr., no sólo saludó a Lionel Messi sino que además estuvo muy pendiente de él mientras se desarrollaba la premiación.

En la imagen está el pequeño sentado junto a su padre pero se lo puede ver asomado mirando a Messi con cara de fascinación. Tiempo atrás, el propio Cristiano aseguró que su hijo es fan de Messi.

Cristiano Jr. conoció a Messi por primera vez en 2015. Al saludarlo se quedó sin palabras y su padre le dijo al delantero del Barcelona lo que estaba pasando. "Es que ve un video en Internet, de todos, y habla de ti. Tiene vergüenza ahora", explicó el portugués.