“El grupo está golpeado y necesita una caricia”

Jorge Vivaldo, nuevo DT de San Carlos, analizó el momento, los objetivos y su plan para salir adelante

| Publicado en Edición Impresa

Por leandro duba

entrevista

Con la llegada de Jorge Vivaldo a la conducción técnica, Villa San Carlos puso en marcha un nuevo proceso futbolístico. Con un objetivo bien en claro, que apunta a que el equipo “recupere la confianza” y “abandone el último lugar en la tabla de los promedios”, el ex arquero ya empezó a desarrollar un trabajo profundo, de conocimiento previo, que tiene por delante la difícil misión de poner al Celeste nuevamente en los primeros planos.

En una entrevista con este diario, Vivaldo contó sus sensaciones, cómo jugará el equipo de ahora en más y los objetivos a cumplir en el corto plazo.

- ¿Cómo encontró al grupo?

- Realmente golpeado, porque viene en una racha adversa. Hablamos con los jugadores con la idea de armar un ámbito de trabajo de tranquilidad. Tenemos una semana larga para reorganizar el grupo, mejorar el rendimiento y buscar que el grupo encuentre tranquilidad. Como el equipo viene golpeado, en estos momentos necesita una caricia. Estoy convencido de que hay plantel suficiente para salir a flote.

“LE CUESTA GENERAR SITUACIONES”

- ¿Lo ha seguido siempre al equipo?

- Sí, hemos mirado los últimos tres partidos. Lo analizamos y tenemos una idea de cómo juega. Además, internet nos ayuda mucho a conseguir información. Es un equipo que le cuesta generar situaciones de gol. Lo vimos contra Fénix. Se encontró con el primer avance en el primer tiempo y terminó en gol. Cuando uno viene mal, esos goles son un mazazo. Hay que hacer hincapié en que los partidos duran 90 minutos. Y que tienen suficiente tiempo para hacer lo mejor dentro de la cancha.

- ¿Qué conoce del equipo?

- Conozco todo de los jugadores, por ahí no tengo detalles de los más jóvenes, pero los conozco. Por eso me gustó hacerle frente a este desafío.

- Después de un comienzo muy flojo ¿en qué aspectos tiene que trabajar para que el plantel cambie esa tendencia?

- Hay que buscar la solidez, un poco más de volumen de juego y ver cómo le llega la pelota a Turienzo para que lastime. Entiendo que tenemos material suficiente para hacer un mejor juego y conseguir resultados, que es lo más importante.

- ¿Es consciente del momento de San Carlos?

- Si, claro. Sabemos que esta parada no será sencilla porque es un momento delicado. Con el plantel que hay podemos revertir la historia.

- ¿Se piensa en el promedio?

- Es una realidad. Es lo primero que debemos tener en cuenta. Zafando de esa situación podemos apuntar los objetivos a otra cosa. Estamos a 13 puntos de aquellos equipos que tienen una situación similar a la nuestra, y necesitamos descontarle porque tenemos con qué.

- ¿Cómo se encara un torneo sabiendo que el equipo está presionado con el promedio?

- Sacando resultados. No queda otra. Tenemos que achicar el margen de error y encontrar alternativas de juego para que mejore el rendimiento.

- ¿Qué representa dirigir a San Carlos?

- Es un desafío muy importante. Llegamos con muchas ganas de trabajar y con la ilusión de seguir creciendo.

- ¿Y cuáles fueron sus primeras sensaciones cuando llegó al club?

- Hay muchas ganas de salir adelante. Hay un plantel compenetrado y con compromiso. La idea es trabajar con la necesidad de obtener resultados.

- A simple vista, le gusta afrontar estos desafíos.

- Seguro. Por eso es importante el partido del lunes. Además, hay que ejercer una fuerte localía porque nos enfrentamos a rivales que juegan muy bien, y la UAI Urquiza es uno de ellos. Vamos paso por paso. El lunes tenemos por delante una final. Y de ahí en más, todas serán finales.

“TRABAJO Y TRANQUILIDAD”

- ¿Qué le puede aportar Jorge Vivaldo a San Carlos?

- Mucho trabajo y tranquilidad. En estos momentos, el grupo necesita sentirse respaldado y tranquilo. Como entrenador, he pasado por situaciones parecidas a estas y salimos a flote.

- ¿Qué estilo de juego pretende para con el equipo?

- Me gusta un equipo metedor, que los laterales pasen al ataque, que los jugadores de buen pie presionen arriba. No soy un técnico que tenga debilidad por un sistema determinado. Me gusta la versatilidad del equipo. Hay jugadores para utilizar el 4-4-2, pero vamos a probar con un 4-3-3 o el 4-3-1-2. Estos dos últimos dibujos tácticos son los que más me agradan.