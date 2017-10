Se desmorona la unidad de la oposición en Venezuela

| Publicado en Edición Impresa

CARACAS.- La unidad de la oposición venezolana sufrió un duro golpe tras la tormenta desatada con la subordinación de cuatro gobernadores del partido Acción Democrática (AD) ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impuesta por el presidente, Nicolás Maduro, y cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela.

Henry Ramos Allup, secretario de Acción Democrática, informó que Alfredo Díaz (gobernador de Nueva Esparta), Laidy Gómez (Táchira), Ramón Guevara (Mérida) y Antonio Barreto Sira (Anzoátegui), cayeron en “una emboscada” del Gobierno pero están “autoexcluidos” del partido tras someterse al órgano plenipotenciario. “El que crea que AD ha recibido alguna compensación económica, que la pruebe”, desafió en una rueda de prensa en Caracas.

El también parlamentario lamentó que “comencemos a dispararnos entre nosotros”. Las declaraciones fueron hechas en medio de la crisis que registra la alianza opositora tras las elecciones de gobernadores del pasado 15 de octubre.

LA FURIA DE CAPRILES

En este sentido lamentó que algunos voceros del partido Primero Justicia, que lidera Henrique Capriles “disparen” contra simpatizantes de Acción Democrática porque sus militantes juraron sus cargos ante el cuestionado órgano plenipotenciario. “Esto tiene que servir de base para las decisiones que vamos a tomar sobre participar o no en próximos eventos electorales”, expresó.

A su vez, Capriles rechazó la jura de los gobernadores y cargó contra Ramos Allup, de quien dijo “se le metió en la cabeza que él puede ser presidente”. “Eso no es un secreto, ese es el candidato ideal del régimen “, comentó.

El ex candidato presidencial indicó que mientras “esté en la Unidad el señor Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa Mesa.

Lo de ayer (por el lunes) no tiene justificación. No voy a ser parte de una oposición, un sector de ella, porque no es la Unidad como concepto, son algunos a quienes les tiran un hueso y lo agarran”, enfatizó.

En tanto, los gobernadores opositores se defendieron y apuntaron que pese a las consecuencias de sus actos se subordinaron ante la Constituyente “por la tranquilidad del pueblo” que los eligió.