Como el ave Fénix, Nicole renace...

La modelo dice estar reencontrándose con la mujer que fue

| Publicado en Edición Impresa

“Soy una mujer muy pasional, bien escorpiana, y siempre me gusta jugármela y vivir la vida a pleno. El año pasado estuve muy vulnerable, triste, con ganas de llorar todo el tiempo, y sentí que fue lo más cercano a la depresión. Por eso, después de pensarlo mucho, sentí que tenía que parar y barajar de nuevo. Juro que la remé mucho antes de tomar la decisión de separarme, pero creo que fue lo más sano para la familia. Ya no quería ser deshonesta conmigo”, fueron las declaraciones a corazón abierto que Nicole Neumann le dio a la revista Gente.

Posando más sexy que nunca para la portada, la rubia se animó a hablar de todo, más que nada de cómo atravesó el proceso de separación con quien fue su pareja durante 10 años, Fabián “Poroto” Cubero, padre de sus tres hijas: “Poco a poco estoy reordenándome… Me estoy reencontrando con la mujer que fui hace unos años y acomodando mis emociones, aunque mi prioridad es el bienestar de Indiana, Allegra y Siena. Me di cuenta de que para que mis hijas estén bien me tenía que ocupar también de mí, porque sino, todo mi universo no iba a estar bien, todo iba a ser a medias. Ahora puedo decir que estoy renaciendo. Me siento una especie de Ave Fénix, recuperando las fuerzas”.

Al momento de referirse a su actual estado sentimental, al lado de Facundo Moyano, la rubia precisó: “Con Facundo nos estamos conociendo recién desde hace dos meses. La presión de los medios nos hace acelerar un montón de procesos involuntarios, por eso intentamos apoyarnos mucho en el otro. Él es muy maduro a nivel emocional y muchas veces me contiene”.

Cuando fue consultada sobre la posibilidad de vivir junto al diputado y de tener más hijos, fue muy clara: “No, aún no hablamos de convivir, tampoco tocamos el tema de si algún día queremos tener hijos. Nosotros recién nos estamos conociendo”.