El fenómeno Sol Pérez

De anónima, a una de las principales figuras de la farándula: para celebrar los dos millones de seguidores en Instagram subió un video que dejó a todos sin aliento. Y le respondió a los críticos

No es ninguna novedad que Sol Pérez haya subido a sus redes sociales alguna foto o video hot, mostrando su figura. Se podría decir que es algo habitual en la rubia de elogiadas curvas exponer su cuerpo en sus cuentas oficiales, donde inmediatamente recibe halagos de todo tipo (y algunas críticas también).

Pero ayer, volvió a causar furor por una grabación en la que celebró haber conseguido dos millones de seguidores en Instagram. La “chica del clima” improvisa una especie de bailecito o más bien algunos leves movimientos, porque en verdad casi no baila, sino que se dedica a mostrar su humanidad, muy trabajada no hace casi falta aclarar. Allí, la rubia no sólo festeja haber obtenido ese número altísimo de seguidores, sino que aprovecha la ocasión para realizar una reflexión que prácticamente no fue comentada, ya que las miradas se posaron en otras partes, que no fueron sus palabras.

“Una mujer no es una prostituta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que es lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero”

Con 23 años, y formando parte de “Sportia”, el noticiero de TyC Sports, Solci obtuvo este año mayor popularidad gracias a su participación en el “Bailando”, el ciclo de Tinelli que la hizo ampliar su público. Mucha gente la conoció en la pista y comenzó a seguirla por las redes sociales, por eso ella decidió hacerles este regalo virtual, que acompañó con un texto que comienza agradeciendo “por los dos millones”, para inmediatamente introducirnos en su pensamiento hecho texto: “Una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que es lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero”.

NI CABIDA

Luego, “La sobri de Pérez” (la llaman así por su tío, el periodista de básquet Fabián Pérez) le dedicó un espacio especial a la gente (apuntó sus cañones a su propio género) que se dedica a criticarla: “Es triste que mujeres insulten o agredan. Qué atrasados como sociedad si siguen creyendo que una mujer es trola por una foto o un video. Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una trola o por eso merezco que me violen. Me producen tristeza, y mucha mucha vergüenza”.

Es cierto que los famosos a veces no se “bancan” lo que les comentan, aunque también es muy cierta la violencia virtual (y real) que existe en la actualidad. Sin embargo, cada uno tiene la opción de elegir si quiere que sus publicaciones estén abiertas a comentarios o no, motivo que simplificaría en algún punto determinadas agresiones. Pero, como diría Karina Olga Jelinek: “Lo dejo a tu criterio”.

Se define

Para cerrar su posteo, la “chica del clima” eligió definirse a ella misma y a sus familiares, dejando algún tinte de enojo en ciertos tramos del texto. La elección de las palabras dejó en evidencia que, aunque intenta negarlo, le afecta lo que dicen de ella: “Soy Sol Pérez, estudiante de derecho con promedio 8 en la facultad (para los que piensan que soy una hueca), tengo el mejor trabajo del mundo y la mejor familia del mundo. Perdón si te molesta mi vida, yo soy tan feliz que no tengo tiempo de fijarme en la tuya. Besos y felicidad para todos”.

En menos de 15 horas, su video junto a su escrito autorreferencial tuvo más de un millón doscientas mil reproducciones, y cerca de 13 mil comentarios de toda índole.