Por las denuncias de acoso en su contra, echaron a Paluch del canal

Tras la decisión de A24, que dijo que “no están las condiciones para su continuidad”, se sumó otro caso

| Publicado en Edición Impresa

Hasta la semana pasada, Ari Paluch condujo por A24 un ciclo periodístico al mediodía, sin embargo, la señal decidió desvincularlo por considerar que “no estaban las condiciones necesarias” para su continuidad en su grilla de programación, en relación a las denuncias por acoso que enfrenta por estas horas el periodista.

“A24 y Crear Televisión SRL informan que el programa denominado ‘A24 MD’ dejará de emitirse por entender ambas empresas que no están dadas las condiciones necesarias para su continuidad”, asegura el comunicada oficial emitido ayer por la señal de cable del Grupo América, anunciando la salida de Paluch.

La decisión del canal llegó después de que la denuncia de Ariana Charrúa -microfonista de América- animara a otras mujeres a contar las situaciones de acoso que padecieron de parte de Ari Paluch, y que se sucedieron a lo largo de los últimos cinco años.

Según contó Charrúa, días atrás, mientras le sacaba el micrófono al periodista tras el final del programa, Paluch le tocó la cola, y después le pidió perdón. “Disculpá, no me di cuenta”, dijo la microfonista, que le habría dicho Paluch.

El lunes, con el escándalo desatado, y que fue ampliamente tratado en los medios, en donde muchos de sus colegas lo repudiaron desde dichos -como Jorge Rial, Beto Casella, Matías Martin- y hechos -un panelista suyo decidió renunciar a su programa-, se conoció el video en cuestión, en el que se ve el momento que denunció Charrúa.

Paluch intentó aclarar la situación diciendo que intentó hacer un “choque los 5”, aunque en vez de la mano le tocó las partes íntimas. Según confesó, se percató del error y, por eso, volvió a disculparse, como se ve en el video.

Ayer, Paluch, no quiso volver a hablar del tema, sobre el que se manifestó públicamente el lunes, en su programa radial “El exprimidor”. “Estoy esperando que se haya esclarecido todo. Ratifico lo que dije y ahora habló el video y no tengo nada más que decir, todos sacarán sus conclusiones”, enfatizó.

Pero ayer, además de la noticia de la decisión del Grupo América, otra versión volvió a ponerlo en el banquillo de los acusados.

Días antes, y tras Charrúa, la locutora Verónica Albanese contó cómo Paluch la acosó aún cuando estaba embarazada, haciéndola sentir incómoda en su lugar de trabajo. Según el relato de la mujer, la situación llegó a tal punto que hasta sus propios compañeros le pedían a Paluch que dejara de molestarla y, según reveló, un día fue a trabajar de “enterito de embarazada”, y Paluch se lo recriminó. “Sos una embarazada cualquiera, acá no vuelvas más”, dice que le dijo al momento de echarla. En su experiencia, Albanese mencionó a una ex compañera, Federica Guibelalde, quien dejó de trabajar con Paluch por haberla acosado durante mucho tiempo, por lo que no sólo renunció sino que, además, se fue a vivir a Canadá.

Ayer, en diálogo telefónico con Valeria Weise, de “Nosotros a la mañana”, Federica Guibelalde, contó: “Yo comencé a trabajar con Ari haciendo La batidora y El exprimidor cuando era muy joven. Recién recibida tuve que vivir mi propio tormento en el ámbito laboral. En aquellos años nadie se atrevía a hablar del tema ya que las conductas machistas eran aceptadas como normales. Y creo que muchas nos callamos por temor a perder el trabajo. Ari no sólo era mi compañero laboral, era la figura principal del programa y era mi jefe”.

“Sufrí no abuso pero sí acoso: desde comentarios y requerimientos verbales hasta ser destinataria de algún regalo inapropiado (se habló de lencería erótica)”

La locutora remarcó después que sufrió “no abuso pero sí acoso: desde comentarios y requerimientos verbales hasta ser destinataria de algún regalo inapropiado (se habló de lencería erótica). De confundir la realidad con roles imaginarios que representábamos al aire”.

En su relato, Guibelalde dijo además que ese clima que se gestó “provocó una relación difícil de transitar, con muchos altibajos” y contó que pudo soportarlo “gracias a que siempre tuve el apoyo familiar y de amigos”.

Y concluyó: “Finalmente al cabo de cinco años ya no aguanté más la situación y dejé definitivamente trabajar en el programa. Es importante para mí contarles que el motivo de este pequeño testimonio es acompañar la lucha de la consolidación de los derechos de la mujer. Hoy mi condición de madre de cuatro nenas, y pensando en el futuro de ellas, me pone inexcusablemente que yo haga estas declaraciones sobre tan doloroso tema”.