Incendio musical en Palermo

Grilla confirmada: los Chili Peppers pondrán picante a tres noches donde pasarán por los escenarios del festival David Byrne, Lana del Rey, The Killers, Pearl Jam y ¡Damas Gratis!

Es el festival musical más importante del año y no quiere perder su lugar: luego de la polémica generada por el line up del Lollapalooza 2017, sin nombres gigantes y con algunos agregados que parecían generacionalmente descolocados, los organizadores procuraron que los artistas de la fiesta musical que se celebra en marzo tuviera para 2018 grandes invitados, y por eso llegarán los Red Hot Chili Peppers, tras siete años de ausencia de los escenarios argentinos.

La banda californiana llegará con otros nombres de relieve como Pearl Jam, Liam Gallagher, David Byrne y The Killers, figuras que ya habían sido confirmadas como parte del festival, aunque ayer se conoció la grilla completa de la fiesta que se realizará los días 16, 17 y 18 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, en un festival que también presentará al rapero Wiz Khalifa, LCD Soundsystem, Lana del Rey, Imagine Dragons y Chance The Rapper.

Como siempre, también habrá espacio en cada jornada para la presencia local: la sorpresa de este año es la inclusión de Damas Gratis en la grilla, que también tendrá a Las Pelotas, El Dante y Emmanuel Hourvilleur (se presentarán de manera separada y no como Ilya Kuryaki and The Valderramas); Bajofondo, Los Espíritus, Miranda!, Marilina Bertoldi, Octafonic, Leo García, Benito Cerati, Barco, Indios, Mi Amigo Invencible y Militantes del Clímax, entre otros.

Los tickets a precio de descuento, que se venden antes de la confirmación de fechas y artistas, ya se encuentran agotados, pero a través del sitio All Access se pueden conseguir entradas para el festival, tanto para las tres jornadas (a un valor de $4.990 la general y $9.350 el abono VIP) como para cada jornada en particular ($1.750 y $3.750)