La docente trans denunció haber sido discriminada luego de una operación

Al asistir ayer al reconocimiento médico para tramitar la licencia laboral, una junta se la negó por considerarla una “cirugía estética”

| Publicado en Edición Impresa

Quimey Ramos, la docente transexual cuya historia se hizo pública al mes pasado tras su decisión de emprender un cambio de género en pleno año escolar, sufrió ayer una situación desagradable al presentarse ante una junta de reconocimiento médico para obtener la licencia laboral de rigor. La empresa que presta este servicio para la dirección de Educación provincial se negó a otorgarle los días de reposo que solicitaba para recuperarse de la cirugía por considerar que se trata de una intervención estética en lugar de un derecho avalado por la nueva Ley de Identidad.

El hecho tuvo lugar en la sede de Dienst Consulting, la empresa que tiene a su cargo el contralor de las licencias docentes en la Provincia de Buenos Aires. A un día de haberse operado la Nuez de Adán, Quimey, quien trabaja como docente de inglés en una escuela primaria de Ensenada desde hace dos años, se presentó ayer a la junta de reconocimiento médico para obtener la licencia laboral que corresponde por su situación. Pero lo que iba a ser un simple trámite de rutina terminó en un escándalo con gritos, empujones y la intervención de personal de seguridad.

“Me operé ayer (por el lunes) de la Nuez de Adán y la nariz, y vine a pedir licencia para faltar a mi trabajo hasta recuperarme de la intervención. Nunca falto y esperaba que me otorgaran unos veinte días de licencia, que es lo habitual en estos casos. Les expliqué a los médicos que estaba haciendo una readecuación de género reconocida por la nueva Ley de Identidad, pero aun así me denegaron la licencia porque consideraron que se trata de una simple cirugía estética que la Ley Laboral de la Provincia no admite como causal de licencia”, relató ayer Quimey con el rostro vendado y casi sin poder hablar.

“Como mi intención era resolver el problema, intenté explicarles que la Ley Nacional de Identidad de Género tiene un rango mayor que la ley laboral de la Provincia. Y cuando insistieron en que de todas formas no iban a darme la licencia, les pedí entonces que me entregaran su decisión por escrito para poder reclamar en una instancia superior. Fue ahí cuando la cosa se puso muy tensa y llamaron al guardia de seguridad para hacerme sacar del edificio”, contó la docente.

“Fue un horror. No les importó que estuviera con las heridas de la operación todavía abiertas. Nos sacaron a empujones. El grado de ignorancia y homofobia de esta empresa contratada por la dirección de Educación es de no creer”, se lamentó en la puerta del edificio la mamá de Quimey.

Pese a tratarse de una empresa que presta un servicio público, también el equipo de EL DIA que asistió a la sede de Dienst Consulting con la intención de consultar a sus representantes en relación al hecho fue expulsado del edificio por un guardia de seguridad. Lo curioso del hecho es que la decisión de la firma se contrapone abiertamente a la política de la propia dirección provincial de Educación, que apoyó desde el principio la decisión de Quimey por constituir un derecho reconocido por Ley.

“Podría entenderse que no le otorguen la licencia por la rinoplastía, pero no por la reducción de la llamada Nuez de Adán, un rasgo masculino cuya adecuación figura entre las intervenciones contempladas por la Ley de Identidad de Género”, comentaron ayer extraoficialmente desde la dirección provincial de Educación.

Tras más de un hora de reclamo y a fuerza de amenazar que no iba a irse del edificio hasta que no le entregaran la decisión por escrito, la docente transexual logró obtener el certificado de denegación con el que espera denunciar la discriminación sufrida ante una instancia superior.