El fuego arrasó con una fábrica de aerosoles

Más de 200 bomberos debieron intervenir para controlar el incendio en una planta ubicada en el Parque Industrial de Garín

Un incendio provocó hoy importantes daños en una fábrica de aerosoles en el Parque Industrial de Garín, en el partido bonaerense de Escobar, adonde esta mañana continuaban trabajando más de 20 dotaciones de bomberos.

El siniestro se inició alrededor de las 2:30hs. en la planta de la firma Exal, situada a la altura del kilómetro 37,100 de la ruta Panamericana, ramal Escobar, mano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a la planta de Ford.

El fuego, favorecido por los materiales de alta combustibilidad que se almacenaban en el lugar, se intensificó rápidamente por lo que hubo que evacuar las fábricas linderas.

En el lugar trabajaban más de 200 bomberos con 20 autobombas de los cuarteles de Garín, Escobar, General Pacheco, Campana, Ingeniero Maschwitz, Zárate, Pilar y Los Cardales.

Bomberos de la región informaron que el fuego superó los siete metros de altura, mientras una gran nube negra tóxica cubrió la zona en dirección al norte, al tiempo que se escucharon fuertes explosiones.

Lucas Del Luján, uno de los bomberos voluntarios que trabajaba en el lugar, dijo a que a las 2:30hs. fueron alertados "sobre un incendio de un depósito ubicado en el Parque Industrial" de Garín. "Era de desechos de productos químicos, por eso se desplazan todos los móviles del cuartel 2 y se pide ayuda a los cuarteles cercanos", indicó.

En declaraciones a la prensa, expresó que "a esta hora lo pudieron controlar, ya no hay peligro de propagación". "Es un gran logro porque había peligro de que se propague a otras fábricas linderas. Gracias a Dios no pasó a mayores. Está controlado, pero por ahora no extinto", completó.

La firma Exal es el mayor fabricante de aerosoles para terceros de Latinoamérica, donde se llenan los envases de aluminio para clientes estratégicos, los cuales luego se exportan a diferentes países de la región.