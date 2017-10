Maluma rechazó a una fan que se subió al escenario a besarlo y fue duramente criticado

Durante un show en Guadalajara, México, una de las fans de Maluma subió muy decidida al escenario con el objetivo de darle un beso. Sin embargo, el cantante colombiano se la sacó rápidamente de encima mientras que el personal de seguridad la corría del lugar.

La reacción de Maluma no cayó nada bien en el público, que salió a opinar a través de las redes sociales: "No te comportaste como hombre con la chica en Guadalajara, que feo eres", "Así no se trata a una mujer", "Te falta un poco de humildad con tus fans", "A ustedes se les olvida que son lo que son por la gente", entre otros comentarios que alcanzaron mayor nivel de insulto.

El cantante se presentará los próximos 1 y 3 de diciembre se presentará en el Hipódromo de Palermo. Previamente hará shows en Córdoba, Rosario, Tucumán y Santa Fe.