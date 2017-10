Sigue la polémica por las entradas de Lanús-River

El gobierno bonaerense y los clubes Lanús y River se alinearon hoy para acomodar las piezas y atenuar el efecto que produjo la advertencia del ministro Cristian Ritondo sobre una eventual clausura del estadio granate si se vendían entradas para no socios, aunque quedó confirmado que habrá hinchas "millonarios" en la cancha el martes.

Lanús siguió con el expendio de entradas para no socios, como lo suele hacer todas las veces que hace de local, con lo cual cualquier persona que pague el valor de la entrada, sea hincha del club que fuera, estará dentro de la cancha el martes próximo. Otros ya habían comprado los boletos por internet.

Esta mañana, el director de la APREVIDE, Juan Manuel Lugones, estuvo en el club Lanús, intentando acomodar las piezas y en principio anunció que suspendió la venta de populares por Internet y que los no socios solo lo pueden comprar en el club.

Avisó por TyCSports que quien compre por Internet estará adquiriendo entradas truchas.

Sin embargo, hinchas de River retiraron hoy sus tickets en un local de Esmeralda al 300 que habían comprado en la página de internet autoentrada.com. El no socio que quiera comprar "va a tener que pasar por el estadio para poder hacerlo y no vamos a dejar que lleguen personas en micro a la cancha", sostuvo Lugones.

El funcionario, asimismo, no pudo garantizar que no habrá hinchas de River en la cancha. Ritondo ayer al ser informado que Lanús vendía entradas para no socios y que había unas 5 mil para la venta que podrían ser compradas por hinchas de River, respondió: "si hizo eso, Lanús va a tener suspendida la cancha".

Lugones también trató de minimizar el marco al sostener que se vendieron unos 8 mil entradas, y apenas "unas mil para no socios". Intentó mostrar firmeza el abogado Lugones: "le dijimos al Presidente de Lanús (Nicolás Russo) que no vamos a permitir ninguna irregularidad".

Russo se mostró muy tranquilo, dejando claramente enterrada la advertencia de Ritondo.

"Va a estar funcionando el sistema de Tribuna Segura el martes", deslizó por radio Cooperativa

Si algo faltaba para que se alinearan los planetas, la última contribución partió de River con la publicación de un comunicado en su página web en el que confirma que "no se realizará venta de entradas para el público visitante".

"De esta manera -prosiguió el texto- las entradas que Lanús vendió para socios y no socios fueron destinadas únicamente para simpatizantes de dicha institución", como si River tuviera documentación que certifica que los compradores son efectivamente de Lanús.

El gobierno bonaerense está preocupado por las internas de la barra brava de River y la dirigencia de River varias veces se negó a encargarse de vender entradas para sus hinchas en partidos de visitante. "Tuvimos muchos partidos en los que River pudo ser visitante en la provincia pero por una razón u otra los partidos de River vienen para atrás", admitió Lugones.