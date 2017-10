Ospina no quiere que un arquero argentino sea su suplente en Colombia

David Ospina, arquero titular de la selección de Colombia que disputará en Rusia su segunda Copa del Mundo consecutiva, dijo que no favorece que el guardametas argentino Franco Armani sea considerado para integrar el plantel si obtiene la nacionalidad colombiana.

Armani, de 31 años, es la estrella de Atlético Nacional de Medellín, conjunto con el que conquistó la Copa Libertadores de 2016. El argentino dijo esta semana que le interesa jugar por la selección de Colombia, tras ser ignorado en las convocatorias de Argentina.

"Hay que esperar, ahora no puedo decir nada porque no tengo los papeles, no tengo nada seguro... Volveré a hablar cuando esté todo listo", señaló.

Ospina, una de las figuras de la selección de Colombia que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil en 2014 y que jugará el torneo del próximo año en Rusia, señaló que en Colombia hay suficientes porteros de buen nivel para cubrir las convocatorias del técnico José Pekerman.

"Conozco a Franco, es un arquero increíble y lo ha demostrado con Atlético Nacional, pero sigo partiendo de la base de creer en los arqueros colombianos. Tenemos buenos elementos y no podemos salirnos de ahí", declaró Ospina a Caracol Radio de Colombia el miércoles por la noche.

Otros dos ex porteros de la selección colombiana, Oscar Córdoba y Farid Mondragón, también se opusieron a la idea de convocar a un extranjero.

"Es un terreno (arquero de la selección) que hemos ganado, que hemos protegido y creo, más allá de la gran actuación de Armani, nos pertenece de alguna manera", afirmó el jueves Córdoba, quien participó en los mundiales de 1994 y 1998, en entrevista con La FM de Colombia.

Mondragón, integrante del combinado colombiano en tres mundiales, reconoció la calidad de Armani, pero como Córdoba se inclina por los arqueros nacidos en Colombia.

"Detrás de David (Ospina) están Camilo Vargas, Leandro Castellanos, David González y José Fernando Cuadrado", indicó.