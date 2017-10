Cristina frente a Bonadio por el memorándum con Irán

La ex presidenta cierra la ronda de indagatorias. El juez deberá resolver luego su situación procesal

La ex presidenta Cristina Fernández, flamante senadora nacional electa, deberá presentarse hoy ante el juez federal Claudio Bonadio para declarar como acusada de encubrimiento a los iraníes imputados de planificar el atentado a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas.

La ex mandataria comparecerá en medio de un clima político adverso, tanto por su derrota personal en las elecciones para senador nacional en la provincia de Buenos Aires y la general del kirchnerismo en el resto del país, a manos de la alianza gobernante Cambiemos, y a menos de un día de la detención de su ex poderoso ministro de Planificación Julio De Vido, acusado de corrupción.

Cristina, quien días pasados se despegó de De Vido diciendo que “no ponía las manos en el fuego” por él, está citada para las 10 a los tribunales de Comodoro Py 2002 y se prevé que presente un escrito donde defenderá el memorándum firmado con Irán y le atribuirá a la causa de Bonadio carácter político.

De tal manera, la ex mandataria y electa senadora por la Provincia seguirá la misma línea que trazaron en sus descargos el ex canciller Héctor Timerman y otros consortes de causa, como el piquetero Luis D’Elía, el ex Secretario General de la Presidencia y ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque, entre otros.

La ex presidenta asistirá a los tribunales imbuida de los fueros parlamentarios de los cuales goza desde que fue electa senadora, por lo cual esa inmunidad la protege de ser detenida.

Así cerrará la lista de indagatorias que pidió Bonadio -que tiene procesada a Cristina Kirchner por otras causas-, quien deberá resolver en 10 días hábiles la situación procesal de la ex presidenta y los demás imputados.

En la víspera declaró por el caso AMIA la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, quien rechazó los cargos en su contra por encubrimiento, pero admitió que mantuvo “reuniones reservadas” donde se analizaron cuestiones relacionadas con el acuerdo con Irán (ver aparte).

Nisman, cuya muerte sigue sin ser esclarecida, tenía a su cargo la investigación sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que sigue impune.

Pocos días antes de ser hallado muerto en su apartamento de un disparo en la cabeza, el fiscal denunció que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque.

La comunidad judía atribuye a Irán y al grupo Hezbolá la planificación del atentado, que fue el segundo contra objetivos judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires.

La denuncia del fallecido procurador fue desestimada por “inexistencia de delito” a principios de 2015, pero la causa fue reabierta a finales del pasado año y posteriormente fue unificada con otra por presunta “traición a la Patria”, también con eje en el polémico acuerdo.

Entre quienes fueron indagados está el ex canciller Héctor Timerman, quien afirmó que sus gestiones solo estuvieron encaminadas a “avanzar” en un proceso de investigación del caso AMIA que estaba paralizado.

El memorándum nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado por el Parlamento, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

Cristina, que siempre ha sostenido la legalidad de la firma de aquel acuerdo, carga ya con otros tres procesamientos judiciales por hechos ocurridos durante su mandato.

Dos de los procesamientos fueron dictados por Bonadio: uno por supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central y otra por presunta asociación ilícita para lavar dinero a través de la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner.