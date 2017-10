Cristina Kirchner ya está en Tribunales para declarar por el acuerdo con Irán

Con el testimonio de la ex presidenta se cerrará la seguidilla de ex funcionarios ante el juez Claudio Bonadio

La ex presidenta Cristina Kirchner, flamante senadora nacional electa, arribó hace instantes a los Tribunales Federales para presentarse ante el juez federal Claudio Bonadio para declarar como acusada de encubrimiento a los iraníes imputados de planificar el atentado a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas.

La ex mandataria comparecerá en medio de un clima político adverso, tanto por su derrota personal en las elecciones para senador nacional en la provincia de Buenos Aires y la general del kirchnerismo en el resto del país, a manos de Cambiemos, y a menos de un día de la detención de su ex poderoso ministro de Planificación Federal Julio De Vido, acusado de corrupción.

Cristina Kirchner, quien días pasados se despegó de De Vido diciendo que "no ponía las manos en el fuego" por él, está citada para las 10hs. a los Tribunales de Comodoro Py y se prevé que presente un escrito donde defenderá el Memorándum firmado con Irán y le atribuirá a la causa de Bonadio carácter político.

De tal manera, la ex mandataria seguirá la misma línea que trazaron en sus descargos el ex canciller Héctor Timerman y otros imputados en la causa, como el piquetero Luis D'Elía, el ex Secretario General de la Presidencia y ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque, entre otros.

Cristina asistirá a los Tribunales imbuida de los fueros parlamentarios de los cuales goza desde que fue electa senadora, por lo cual esa inmunidad la protege de ser detenida.

Ayer declaró por el caso AMIA la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, quien rechazó los cargos en su contra por encubrimiento, pero admitió que mantuvo "reuniones reservadas" donde se analizaron cuestiones relacionadas con el acuerdo con Irán.