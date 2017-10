El abogado de De Vido dijo que "por ahora" no pedirá la prisión domiciliaria

Criticó a los diputados que votaron en contra de su defendido y al juez Luis Rodríguez, quien solicitó la detención después que "hace poquito tiempo dijo que no tenía elementos para llamar a indagatoria"

El abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, afirmó hoy que "por ahora" no pedirá el beneficio de la prisión domiciliaria para el ex ministro kirchnerista, preso desde ayer en el penal de Ezeiza, aunque remarcó que es diabético y que "llevó insulina para 10 días".

Además, descartó que su defendido vaya a "hablar" para involucrar a otros ex funcionarios, y advirtió que esas maniobras son "extorsiones".

"Trascendió lo de la domiciliaria pero por ahora no hemos pedido nada. Lo único que le avisamos al juez es que es insulinodependiente y de modo intenso. Es una persona que tiene que autoinyectarse entre dos y hasta siete u ocho veces por día. Y eso no tiene horarios fijos. Le avisamos al juez que no le saquen esa insulina. De hecho, llevó insulina para unos 10 días", reveló.

En declaraciones a la prensa, Rusconi contó que aún no pudo ver a De Vido tras su detención, pero dijo que no le "sorprende que esté deprimido porque, a mi juicio, es víctima de un conjunto de decisiones alejadas del estado de derecho".

"Lo que corresponde es que quien está sindicado por un delito, pueda defenderse. Y en todo caso, si hay elementos que se lleve ese caso a un juicio oral y se emita una decisión de condena. Ahí sí, eso es lo que habilita la imposición de una pena. En Argentina lo que está siendo aplaudido es un espanto, es la aplicación de penas sin juicio previo", añadió.

Además, el abogado descartó que el ex ministro de Planificación Federal tenga pensado "hablar" para involucrar a otros ex integrantes de los gobiernos kirchneristas en las causas en las que se lo investiga. "Conceptualmente me opongo a esas extorsiones. No voy a entrar. Creo que del diálogo que tengo permanentemente con Julio De Vido, ni siquiera nos hemos planteado esto. En las causas en las que estoy, las imputaciones a De Vido son ridículas", afirmó.