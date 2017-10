"Hace casi un año que no tengo sexo. En realidad no llego. Pero este año no tuve", confesó Belén Francese en un cuestionario muy caliente al que se sometió.

En el programa El show del espectáculo, que conduce Ulises Jaitt, la modelo se sometió al siguiente cuestionario:

¿Un lugar raro donde hayas tenido sexo? El garaje.

¿Un lugar pendiente? La playa.

¿Tu lugar preferido? La cama.

¿Qué recuerdo tenés de tu primera vez? ¡Negativo! Fue un desastre todo.

¿Importa el tamaño? No sé. Importan muchas cosas, si lo demás está bien puede no importar tanto, igual, ni un extremo ni el otro.

¿Aceptás juguetes? Después de muchos años, sí.

¿Recibiste alguna propuesta indecente? Cuando empecé a trabajar me dijeron que me querían conocer, pero después ven quién es del palo y quién no y ya no te molestan más.

¿Tu posición preferida? Todas tienen su encanto.

¿Valen los insultos durante el momento de intimidad? Sí.

¿Incluir terceros? No, soy re celosa.

Del 1 al 10, importancia del sexo oral: 9

Mayor tiempo sin sexo: Casi un año, en realidad no llego. Pero este año no tuve.

¿Te gustan los disfraces? Vale todo cuando dos personas se conectan.

¿Te gusta más el mañanero o nocturno? No hay hora, cuando se da, se da.

Del 1 al 10, importancia del sexo: 8