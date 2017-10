Inquietud por faltante de la vacuna contra el VPH

Un informe indica que solo tres de cada diez varones menores de 11 años está vacunado

Desde este año, el Calendario Nacional de Vacunación incluye la prevención del Papiloma Virus Humano (VPH o HPV) para varones de 11 años de edad. Este tratamiento ya era obligatorio desde 2011 en mujeres de la misma edad. Pero desde hace unas semanas, ese derecho se está viendo afectado en la Ciudad. Un relevamiento realizado por este diario en distintos vacunatorios comprobó lo que varios padres estaban denunciando: la vacuna escasea.

En el Hospital Especializado Dr. Noel H. Sbarra, ex Casa Cuna, informaron que “hace al menos una semana que no hay dosis de la vacuna”, por lo que le piden a los padres que llamen antes de ir, para no generar molestias.

Además explicaron que si bien esta vacuna se aplica en dos dosis “no hay problema alguno en esperar un poco más de 6 meses- lo que establece el modo de aplicación- para dar la segunda parte del tratamiento”, dijeron en este centro de salud.

El Hospital Italiano es otro de los lugares donde hay faltante de la vacuna, pero allí ya avisan que hasta después del 20 de noviembre no llegarán las nuevas dosis.

Según padres que se comunicaron con EL DIA, la situación se repite en diferentes salas y centros de salud de la Región.

CIFRAS QUE PREOCUPAN

Con relación a este tema, recientemente las cifras del Ministerio de Salud reflejaron que sólo tres de cada diez varones menores de 11 años cumplieron con la primera dosis de la vacuna del VPH en lo que va del año.

Como se dijo, esta vacuna está compuesta por dos dosis separadas al menos por seis meses si la primera aplicación se da antes de los 14 años; sino se requiere una tercera. La vacuna también está disponible para quienes tengan entre 11 y 26 años que vivan con VIH o hayan sido trasplantados. Eso es lo que indica el Calendario Nacional.

Pero en lo que va de 2017, en el ámbito público se aplicaron la primera dosis el 28,8% de los varones que deberían vacunarse (103.435 nenes) y el 46,6% de las nenas (163.368), según datos de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI).

Igualmente se aclaró que no se trata de números definitivos, dado que las provincias tienen margen para cargar sus registros hasta fin de año.

Esta vacuna es la cuadrivalente, que protege contra cuatro tipos del VPH: 16 y 18, que son responsables casi 8 de cada 10 casos de cáncer de cuello de útero, enfermedad que provoca 5 mil nuevos casos y unas 2 mil muertes anuales en el país; además de 6 y 11, causantes del 90% de las verrugas genitales. Se transmite por vía sexual y también puede provocar cáncer anal, de pene y orofaríngeo. Se contagia a través de las mucosas, por lo que el preservativo ofrece una protección parcial. En Argentina, 1,4 varones cada 100 mil desarrolla cáncer de pene al año.