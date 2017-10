Horror en Cardales por un presunto pacto suicida de una joven pareja

El chico, de 20 años, murió anoche y su novia, con un tiro en la cabeza, quedó en estado desesperante

| Publicado en Edición Impresa

Un joven de 20 años, que murió, y su novia de 19, que se encuentra en estado desesperante, fueron hallados baleados en la cabeza en el interior de un auto detenido en la localidad bonaerense de Altos de los Cardales.

Los pesquisas creen que se trató de un pacto suicida, debido a dos cartas encontradas en el lugar, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hallazgo se produjo el miércoles pasado cerca de las 8.30 en un camino interno ubicado a la altura del kilómetro 12 de la ruta 6, en le partido de Campana, en inmediaciones de la Escuela N° 6 José Hernández y del Camping Malvinas Argentinas, perteneciente al Sindicato de Petroleros local.

Según indicaron las fuentes, en ese lugar fue encontrado un Volkswagen Golf color gris parado en el camino, dentro del cual la Policía bonaerense halló a una mujer y un hombre jóvenes.

Ambos estaban inconscientes, pero mostraban signos vitales y presentaban heridas de arma de fuego, la chica a la altura de la sien izquierda y su acompañante en el lateral derecho de la cabeza.

Los voceros señalaron que en el piso del interior del vehículo se halló un revólver calibre .22 largo con munición percutada y varias botellas de bebidas alcohólicas.

La pareja fue trasladada de urgencia y en grave estado por una ambulancia al Hospital San José de Campana, donde fue asistida. Pero el chico no resistió y perdió la vida, mientras que la novia sigue con muerte cerebral -en estado irreversible-, dijeron las fuentes.

El joven fue identificado por los policías como Luis Ian Leiva (20), quien en uno de los bolsillos de su pantalón llevaba un papel manuscrito: “Escribo esta carta después de haber fallecido, veo el mundo y me da asco, la misma humanidad repugna”, empieza el escrito del joven.

“Los gobernantes que intentan que el pueblo sólo piense en el morbo, no dejan que nadie opine pero si se equivocan la paga el pueblo... Es totalmente asqueroso, ya nadie ama (...), no saben qué es amar... no saben qué es la familia, no saben nada”, sigue el texto.

En el último párrafo, el joven escribió: “Pero eso termina acá (...), cambien, no sean ignorantes, se me acaba el tiempo y empiezo a irme de acá, espero sepan lo que hacen”.

También entre las ropas de su novia, identificada como María Guadalupe Sterker (19), la Policía encontró un mensaje escrito a mano en el que, luego de una serie de palabras románticas, se lee: “Cambié todo por vos, nunca alguien fue tan importante para mí, sabés todo lo que te dije en otras cartas y esta quiero que sea distinta porque es una noche especial para los dos, mi rey”.

“En esta noche quiero que nos vayamos de este mundo a un lugar mejor, donde nuestras almas estarán felices y unidas, ayudame a extender mis alas”, continúa, y finaliza: “Sos el amor de mi vida y por eso me entrego a vos”.

LOS PADRES, SORPRENDIDOS

A raíz de esos hallazgos, los investigadores se entrevistaron con los padres de los jóvenes, quienes coincidieron en que no notaron ninguna actitud extraña que les sugiriera que sus hijos planeaban terminar con sus vidas.

Por ese motivo, se cree que la pareja realizó un pacto suicida y que el muchacho le habría disparado a su novia para luego efectuar un tiro sobre su cabeza.

El caso fue designado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Campana, a cargo de Martín Zocca, quien caratuló la causa como “homicidio en grado de tentativa seguida de suicidio”.