“Cristina no teme ir presa”, aseguró Parrilli

El ex secretario general de la Presidencia del kirchnerismo Oscar Parrilli enfatizó hoy que la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández no teme ir presa y no descartó que le impidan asumir su banca, al considerar que "en esta Argentina sin Estado de derecho se puede esperar cualquier cosa".

Un día después del paso de la ex mandataria por los tribunales de Comodoro Py para declarar por el memorándum con Irán por la causa AMIA, el presidente del Instituto Patria enfatizó que "es todo una puesta en escena en el marco de la persecución mediática y judicial que están llevando a cabo" contra Fernández de Kirchner.

El ex funcionario cargó con dureza contra el juez federal que instruye en esta causa, Claudio Bonadio, a quien acusó de ser el magistrado que "más pedido de juicio político tiene"; de estar "acusado de haber encubierto el atentado a la AMIA por el propio (fallecido fiscal) Alberto Nisman"; de no haber "dado cuenta de su patrimonio" y de "haber dado muerte de dos personas por la espalda".

Consultado sobre si la ex mandataria teme ir a prisión por esta acusación de "traición a la Patria" o por los supuestos casos de corrupción que se le imputan, respondió que "no teme de ir presa y lo ha dicho siempre, por eso no ha tenido fueros durante dos años" y añadió: "No la van a atemorizar ni a doblegar".

En cuanto a la causa por el memorandum con Irán, Parrilli cuestionó, en diálogo con radio Rivadavia, cada uno de los argumentos de Bonadio, al detallar que el magistrado alega que con este acuerdo "primero se intentaba normalizar las relaciones diplomáticas con Irán, cuando nunca se rompieron"; "también dijo que el objetivo era dar de bajar las alertas rojas y es exactamente al revés, las reafirmamos".

"Tercero, dijo que era para incrementar las relaciones comerciales, y es mentira, el comercio internacional con Irán siguió en los mismos tiempos y es más, bajó. Cuarto, habló de los actos de guerra de la embajada de Israel y la AMIA, cuando son actos terroristas", sentenció.

Para el ex secretario de la Presidencia, "esto da la pauta de la gravedad institucional que estamos en la Argentina con un Estado de derecho absolutamente limitado y tergiversado con la intención política de deslegitimar y desacreditar".

En ese sentido, agregó que lo que está llevando adelante Bonadio es una "barbaridad jurídica", por lo que concluyó que "todos los argentinos deberían estar preocupados porque no tenemos la Justicia que la democracia se merece".

También cuestionó el trato que tuvo el juez con el ex canciller Héctor Timerman en el marco de esta causa: "Está con una enfermedad muy delicada y no le dio lugar a postergar la declaraciones".

Por otra parte, Parrilli dijo que la ex presidenta está analizando realizar una viaje a Europa antes de asumir su banca el 10 de diciembre a partir de una invitación del líder del partido Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

"También fue invitada a España, Alemania, Portugal y tiene pendiente una invitación a Inglaterra", puntualizó.