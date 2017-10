La lluvia hace imposible la vida en muchos barrios y los vecinos reclaman una solución

Una vez más, cuando comienza a llover, en muchos barrios de la ciudad los vecinos ponen el grito en el cielo por los problemas que el agua trae y que parecen no tener solución, al menos en lo inmediato.

Un gran número de vecinos se comunicó con eldia.com para expresar su malestar y la falta de atención de las autoridades correspondientes a estas problemáticas que disminuyen de manera considerable la calidad de vida.

Si bien la dificultad más común tiene que ver con el estado en el que las calles se encuentran durante y los días siguientes a la caída de la lluvia, existen otras complicaciones que van desde la falta de agua -o agua no potable de notable color turbio- hasta cortes del suministro eléctrico.

Al respecto del estado de las calles, vecinos de Sicardi dijeron "estar superados por la situación" y que "perjudica nuestras obligaciones diarias". Particularmente en 18 entre 654 y 657, la lluvia hace imposible servicios básicos como la recolección de residuos. Además, reclaman que el patrullaje policial y el servicio de ambulancias no puede actuar en esa zona. También, como ocurre en otros barrios, denuncian que la delegación barrial no atiende sus reclamos y no aporta ninguna solución.

La situación se repite en otros puntos de la ciudad. En la zona de 26 y 487 los vecinos aseguran que hace varios años "siempre que caen dos gotas se inunda todo y no podemos pasar". Reclamo que, remarcan, nunca fue escuchado ni atendido.