La última batalla de un gladiador histórico de San Luis

ENTREVISTA - POR MARCELO CARIGNANO

El de mañana no será un partido más para Hernán Giralt, cuando San Luis enfrente al SIC en Hernández, por la décimosegunda fecha del URBA Top 12.

El histórico pilar marista, tras 17 años de una frondosa carrera ininterrumpida en Primera, decidió que será su última batalla, no obstante la movida que chicos del club iniciaron en las redes sociales para que se quede a disputar el Nacional de Clubes del 2018.

“Me encanta eso, está buenísimo y me llena de orgullo. Pero son muchos años de jugar, prefiero dedicarme a otra cosa, a mi familia (tiene dos hijos), al trabajo”, le dijo Hernán a EL DÍA, en una amena charla que giró en torno al rugby argentino.

La idea del retiro comenzó “el año pasado”, en donde tuvo que “negociar” con su mujer para estirar un poco más la cuerda: “Tenía ganas de jugar un año más, pero se me hizo muy duro, es mucho sacrificio y no sé si estoy a la altura”.

“Decidí no retirarme quizás en el mejor momento, cuando era titular”, y en en este 2017 “seguí jugando, pero ayudando club desde donde me tocara”.

Y en ese sentido, como toda decisión que incluye un punto final, la de dejar la guinda fue “difícil, pero ya se hace complicado entrenar para lo que te pide el rugby de hoy, que es muy exigente. Jugar no, porque eso es lo más lindo”.

Para Hernán, la clave de su extensa carrera se debió a que “no tuve lesiones importantes, entrené y nunca dejé de jugar. Retomar se complica, y yo desde los nueve años nunca abandoné”.

SAN LUIS

“Ligado al club voy a seguir, lo ayudaré de donde pueda. El club es todo, viene mi familia y después el club”, explica el primera línea, hijo de Carlos y Mónica.

“Tuve la suerte de jugar muy de chico en Primera, entré en el año 2000 a los 18. Fui alternando, pero jugué con todos los históricos del club”, sostuvo.

En San Luis, Hernán compartió cancha con Santiago Lange, Agustín Creevy, José Altube, Gripo, y “también con Galli, Noti, que son amigos que me dio el rugby”, entre otros.

Durante ese recorrido de casi dos décadas, los tres momentos más recordados por “Fofa” fueron:

*“La final del Nacional de Clubes que perdimos ante Hindú en Bariloche (2005), con sus momentos buenos y malos”

*“En 2011, las semifinales del URBA Top 14 que perdimos con el SIC por dos puntos”

*“Acompañar al club ayudando a los más chicos en los últimos dos años, teniendo la posibilidad de haber jugado y compartido con los más chicos la semi del año pasado. Me sirvió como jugador y a ser parte del club y de un grupo unido”.

En tanto, respecto a su futuro en la institución, Giralt refirió que “tantos años jugando y dedicándote a otra cosa, no tuve tiempo para entrenar”.

¿Se pondrá la ropa de entrenador? “En algún momento probaré, tal vez me guste o no. Intentaré dar un poco de lo que me dieron a mí”.

LA EVOLUCIÓN DEL RUGBY ARGENTINO

“Se hizo más profesional el rugby. Somos amateur, pero el entrenamiento es de profesional: vas al gimnasio entre tres y cuatro veces por semana, entrenás tres días, jugás todos los fines de semana. Y cada vez se va a hacer más físicos, porque cuanto más entrenan los jóvenes, más fuertes llegan arriba”.

En cuanto a la polémica presente en el mundillo del rugby argentino en torno a los entrenadores de Los Pumas y Jaguares y los jugadores que se destacan en Europa, Hernán comentó:

“Tenés gente acá que se capacitó, (Mario, flamante head coach de los Jaguares) Ledesma por ejemplo. Los entrenadores que están, están bien. No creo que se necesite una persona de afuera. Se puede armar una ayuda con alguien de acá, pero poner un entrenador de afuera no. Un asesor podría ser, para que sume con la experiencia del rugby del hemisferio sur”.

“A Los Pumas y Jaguares hay que esperarlos, tuvieron momentos de muy buen juego. A veces los equipos se caen un poco, porque cuesta entrar a otro campeonato. A lo mejor no tienen recambio y es un campeonato duro, con mucho desgaste. Es desgastante en la cabeza y eso influye al jugar, si bien el grupo es muy bueno”.

Sobre los “europeos”, manifestó que “es difícil equiparar los sueldos que tienen afuera, se irían muchos jugadores. No veo mal que lo abran para el Mundial o el campeonato previo. No son tantos jugadores tampoco, son cuatro o cinco”.

LOS TORNEOS

San Luis comenzó el año con un buen paso por el Nacional de Clubes, torneo en el cual alcanzó las semifinales, donde cayó ante el subcampeón Tala RC por 47-35. Sin embargo, en este URBA Top 12 estuvo a punto de descender, un escollo que pudo sortear con una categórica victoria en la anteúltima fecha.

Para el pilar, el problema estuvo en que “tuvimos muchos lesionados y el equipo cambió bastante. La diferencia está ahí, hubo que usar chicos de Intermedia y Preintermedia y la experiencia influye”.

A pesar de eso, “más allá de la campaña que hicimos el año pasado, la de este fue buena. Semis del Nacional y seguimos en el Top 12, un campeonato muy difícil porque no tenés ningún rival débil, son todos duros. Cualquiera le gana a cualquiera, el que tiene más regularidad durante el año se impone”, señaló.

EL ÚLTIMO PARTIDO

Mañana, aseguró, jugará “un tiempo en Intermedia y después de suplente en la Primera”.

Para su último encuentro, pidió que “ojalá ganemos, es un partido difícil”.

Pero el anhelo, como lo fue toda su carrera, es jugar “un rato así me puedo retirar en Primera”.

“Lo tengo bastante asumido, seguramente va a ser algo emotivo, va a estar mi familia. Lo lindo es que Intermedia voy a jugar también con dos amigos míos, Galli y Aramburú”, que posiblemente estén dando también sus últimos pasos.

“Va a ser lindo dar un cierre”, graficó el gladiador de cientos de batallas con la azulgrana.