Laura Fidalgo, otra famosa víctima de la inseguridad

Laura Fidalgo contó que vivió un episodio de inseguridad mientras se encontraba en su auto, en la zona de Retiro. "Dejé que me limpiaran los vidrios del auto. Un hombre viene de mi lado, yo agarro una moneda para dársela y bajo la ventanilla unos cinco dedos. En eso, golpean de la ventanilla del acompañante, cuando Pato y yo miramos, él aprovecha para arrancarme la cadenita que me había regalado Pablo, mi pareja para mi cumpleaños", dijo con impotencia.

"Me acaban de robar la cadenita que me regaló mi novio, se metieron por la ventanilla en Libertador y 9 de Julio", expresó con bronca la bailarina en su cuenta de Instagram y mostró una foto del objeto que le sacaron.

Este semana, dos famosos también fueron víctimas de robos violentos. En primer lugar, Claudia Villafañe estaba dentro de su camioneta en Villa Devoto cuando un motochorro se metió en su camioneta para sacarle la cartera y el celular. Además, la lastimaron.

En segundo lugar, Jorge Rial sufrió un asalto de motochorros mientras caminaba por la calle Humboldt al 1500. "Venía caminando por Humboldt y de pronto me preguntan si tenía hora, en ese momento un pibe se me tira encima para quitarme el reloj y en diez segundos me rompió la malla y apareció una moto en la que se subió, y se fueron", relató el conductor.