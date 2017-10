Coronel terminó con molestias y vuelven las dudas en Gimnasia

Podría entrar Guanini y se armaría una línea de cuatro. Arriba, harían dupla Mazzola y el oriental Dibble

Increíble pero real. Cuando Gimnasia parecía tener todo definido para recibir el próximo domingo a Vélez en el estadio del Bosque, una nueva molestia física del defensor Maximiliano Coronel abrió un panorama de dudas en torno al once inicial que dispondrá Mariano Soso para medirse con el Fortín de Liniers.

¿Qué pasó? Promediando la práctica, Coronel, que viene de dejar atrás una larga inactividad, sintió dolores en el aductor de la pierna derecha y tuvo que abandonar de inmediato el ensayo. En principio, se trata de una mialgia, aunque hoy será evaluado a fondo en Abasto, para saber si podrá estar o no a disposición del cuerpo técnico mens sana. Esto representa un verdadero dolor de cabeza, puesta que con Coronel atrás y Rinaudo en el medio, el panorama parecía clarificarse en el Lobo.

El plan inicial contemplaba la presencia de Maximiliano Coronel. En el táctico, mientras el ex River estuvo en campo, los titulares formaron así: Martín Arias; Oreja, Coronel y Alderete; Bonifacio, Faravelli, Rinaudo, Licht y Colazo; Alemán y Mazzola.

En el desarrollo de la práctica, sintió dolores musculares en el aductor de la pierna derecha Coronel y fue suplantado en el trabajo por Manuel Guanini, que tendría muchas chances de regresar a la titularidad, en caso de que el ex All Boys no llegue en condiciones.

Sin Coronel, el posible equipo del Lobo para el domingo sería este: Martín Arias; Oreja, Guanini, Alderete y Licht; Faravelli, Rinaudo, Colazo y Alemán; Dibble y Mazzola.

Si se impone esta idea, Dibble mantendría su lugar entre los titulares, su compatriota Alemán jugaría como un enganche definido y Mazzola suplantaría a Ibáñez, que bajó considerablemente su nivel en las últimas semanas.

¿OTRA VEZ FITO A LA DEFENSA?

Si bien todo indica que Rinaudo jugará en su puesto natural, en la mitad de la cancha, una de las opciones (aunque la más remota) que maneja el cuerpo técnico es seguir con Fito como líbero, si no lo convencen los ensayos de hoy y mañana. Por lo pronto, el plantel volverá a trabajar en la mañana de hoy, desde las 9,30, en el predio que la entidad posee en Abasto y es factible que allí el DT empiece a definir las cosas. Tras la práctica, habrá conferencia de prensa de Mariano Soso y se brindará la nómina de jugadores que quedarán concentrados desde mañana.