“El equipo evoluciona en la idea que queremos nosotros”

Confirmó el 4-3-3, no dijo el once y destacó el crecimiento en el juego colectivo

| Publicado en Edición Impresa

Después del anteúltimo entrenamiento previo al compromiso contra San Martín de San Juan por la Superliga, Lucas Bernardi dialogó con los medios para hablar de la evolución del equipo, de la posible nueva ausencia de Mariano Pavone y de un partido que lo tendrá como protagonista exclusivo.

“Tratamos de ir teniendo una base de lo que nos gusta, que es 4-3-3 ó 4-3-1-2, quizás para este partido sea 4-3-3 pero tal vez sean insignificantes estas cuestiones”, subrayó y agregó que “a veces los partidos demandan otras formas de juego”.

A la hora de hablar de los nombres, repitió lo de las últimas conferencias: que el equipo primero se los dará a sus jugadores y después a la prensa. Todavía hay un asterisco que no se terminó de develar.

Eso sí, confirmó que no estará a la orden Lucas Diarte debido a una lesión. “Se lesionó y le harán estudios. Hay jugadores que en este tiempo, han evolucionado, hay muchos levantando el nivel y eso es muy bueno. Eso nos permite poder cambiar de nombres”.

Una de las dudas de los últimos días fue Lucas Rodríguez, a quien una gripe lo marginó de las prácticas. Si bien ayer se entrenó y el propio Bernardi le dio crédito como para ser tenido en cuenta, finalmente se confirmó que no viajará esta tarde junto al grupo rumbo a la provincia de San Juan.

Respecto a los otros lesionados, destacó que “Isra (Damonte) ya está con el grupo, Juan (Otero) también y los que están afuera son Melano y ahora Diarte. Christian (Alemán) trabaja aparte también, es cuestión de ponerlo bien. Desde que llegamos prácticamente no ha podido entrenarse con nosotros”.

“Es importante que todos lleguen bien a sus vacaciones, es extraño que lo diga porque no habrá competencia, pero es importante como para iniciar bien el semestre que viene”, remarcó el flamante entrenador de Estudiantes, que si bien no lo dijo públicamente ya se enfoca en lo que será el primer semestre de 2018, con la Superliga y Copa Libertadores en juego.

En lo que respecta al juego, destacó que vio un crecimiento en los partidos oficiales y en los entrenamientos. “El equipo es más dinámico, está más cómodo físicamente y sólido, pero igual nos falta mejorar en todos los aspectos. Es cuestión de ir evolucionado, estamos en ese proceso. Estamos creciendo. El equipo evoluciona en la idea de lo que queremos nosotros más allá del rival”.

Su llegada estuvo acompañada por un cómodo triunfo ante Temperley y un importante empate con Banfield. Rápidamente alejó los comentarios con nubarrones e inició un proceso con bandera verde. Sólo hubo, hay y parece que habrá por un tiempo, algo que no termina de convencer a la prensa y a los hinchas en general: la ausencia de Mariano Pavone del equipo.

Durante la conferencia dijo al respecto, no sin ocultar el fastidio por la insistencia: “He buscando dinámica y velocidad en ataque y es donde pierde un poco Mariano, es un juego de equipo y no individual. Es casi irrespetuoso ya para el jugador responder siempre la misma pregunta, se genera como un problema donde no lo hay”.

También se refirió al rival de mañana. Elogió su juego, sobre todo tras el arribo de Néstor Gorosito a su conducción. “Me ha tocado enfrentarlo el semestre pasado, tiene buen manejo, intención de juego todo el tiempo, ha crecido mucho y evolucionado. Es más dinámico, tiene velocidad y es un equipo duro. Esperemos poder resolverlo”.

“Juega muy bien al fútbol y tiene manejo de pelota con la llegada de Gorosito”, cerró así su conferencia de prensa.