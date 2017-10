Tras la lluvia, tres árboles caídos y calles anegadas

En distintos barrios los vecinos se quejaron por arterias que se tornaron intransitables

Es una fija: cada vez que una tormenta se descarga sobre la Región, sufren los vecinos de los barrios cuyas calles de tierra se convierten en pantanos “intransitables” y sufre, también, el patrimonio forestal local, cuyos ejemplares se desploman sin solución de continuidad ante un clima cada vez más hostil.

La persistente lluvia que cayó ayer a la mañana sobre la Región lejos estuvo de ubicarse entre las más agresivas que se hayan registrado en las últimas semanas. Sin embargo, bastó para que las consecuencias se notaron en muchos barrios donde el agua le hizo la vida imposible a los vecinos que tenían que salir para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela.

Desde Parque Sicardi, los frentistas dijeron “estar superados por la situación” y afirmaron que “perjudica nuestras obligaciones diarias”. Particularmente en calle 18 entre 654 y 657, la lluvia anega las calles y torna imposible la ejecución de servicios básicos como la recolección de residuos. Además, reclaman que el patrullaje policial y el servicio de ambulancias no puede actuar en esa zona. También, como ocurre en otros barrios, denuncian que la delegación barrial no atiende sus reclamos y no aporta ninguna solución.

La situación se repitió ayer en la zona de 26 y 487, donde los frentistas aseguran que hace varios años “siempre que caen dos gotas se inunda todo y no podemos pasar”. Reclamo que, remarcan, “nunca fue escuchado ni atendido”.

Villa Castells, 459 entre 28 y 38 bis y Villa Elvira son otros de los puntos desde donde se recibieron quejas vecinales.

SE VINIERON A PIQUE

Por otro lado, se informó que durante la tormenta al menos tres árboles cayeron en diferentes lugares de la Ciudad.

En calle 50 entre 5 y 6, un ejemplar se desplomó sobre dos vehículos estacionados, aunque por fortuna no hubo heridos.

Un episodio similar tuvo lugar en calle 63 bis entre 137 y 138, al caer un enorme gajo sobre un camión y un auto estacionado. El troncó cortó la calle, hasta que bomberos de Los Hornos y agentes de Defensa Civil La Plata lograron quitarlo del camino .

Por último, otro árbol cayó en calle 5 y 41 y cortó la circulación, hasta que personal de Espacios Verdes de la Municipalidad de La Plata lo trozó y retiró del lugar.

