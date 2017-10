Claro triunfo de los oficialismos en las facultades y colegios de la Universidad

En las siete unidades académicas donde hubo dos listas ninguna logró la mayoría absoluta

En la facultad de Derecho se impuso la lista oficialista encabezada por el ex decano Hernán Gómez. Buena elección opositora - dolores ripoll

Finalizaron ayer las elecciones del claustro de profesores en la Universidad Nacional de La Plata y, excepto en el Observatorio, en todas las facultades y colegios se impusieron los oficialismos. En la mayoría de los casos, por amplio margen.

Los profesores de las facultades eligieron 7 consejeros directivos y un consejero superior.

En las facultades donde competían dos listas (siete en total), la lista ganadora ingresaba 5 consejeros y la perdedora, si obtenía el 25% de los votos, lograba 2 representantes.

Esos consejeros serán, también, integrantes de la Asamblea Universitaria que en abril del 2018 elegirá al próximo rector de la UNLP.

recuento provisorio

En Medicina, la lista oficialista Unidos por Medicina obtuvo 103 votos y la opositora Diálogo Académico, 40.

Como se sabe, en esa facultad los profesores extraordinarios consultos sufragaron en una urna aparte. ¿Por qué? Porque la junta electoral central de la UNLP los quitó del padrón principal bajo el argumento de que no estaban en condiciones de votar. Entonces, un grupo de profesores fue a la Justicia y ésta les otorgó una medida cautelar para que participen del comicio hasta que “se resuelva la cuestión de fondo”. Esa urna, en la que votaron 13 docentes, será escrutada en un juzgado. Allí se sabrá el resultado definitivo.

La actual decana, Ana Lía Errecalde, aspira a la reelección. Para ello requiere del apoyo de 11 de los 16 consejeros directivos. En caso de que no llegase a ese número, la propia médica adelantó días atrás a este diario que el oficialismo “tiene otros candidatos que defienden este proyecto”. Un postulante “nuevo” necesita 9 sufragios.

El paisaje final quedará pintado con los comicios estudiantiles, de graduados y de no docentes.

Ganó el oficialismo en Derecho. La lista encabezada por el ex decano y actual Fiscal de Estado, Hernán Gómez, obtuvo 125 votos y 5 consejeros. La opositora Manifiesto XXI hizo una muy buena elección: 92 votos y dos consejeros por la minoría. Todo indica, no obstante, que el futuro decano “lo pondrá” el grupo triunfador.

Otra unidad académica donde hubo disputa fue la de Ciencias Exactas. Pero allí la elección finalizará mañana a la mañana, al igual -claro está- que el escrutinio definitivo.

Compiten el oficialismo representado por la lista Idear, encabezada por Mauricio Erben y encolumnada con el actual decano, Carlos Naón, y la oposición Por Exactas, lista que lleva en el primer lugar al joven investigador Alan Talevi.

Fuentes de ambas agrupaciones aseguraron que “la votación estaba muy pareja”.

para el divan

La particular disputa que se dio en la facultad de Psicología se definió por un voto. Fue 18 a 17 para el oficialismo.

En la unidad académica del ex BIM 3, con un padrón integrado por 36 profesores y con 32 formando parte de las dos listas en pugna, quedaban cuatro docentes con “las manos libres” para decidir. Como uno también da clases en Medicina y optó por votar allí, los “jueces” del comicio se redujeron a tres. Conclusión: dos optaron por la oficialista Lista 1, encabezada por la decana saliente Edith Pérez y con el actual vice, Xavier Oñativia, como postulante a sucederla, y uno por la Lista 11 Dialéctica, que promovía para el decanato a Ariel Viguera, hoy en día secretario de Investigación.

La oposición se impuso en el Observatorio. Fue 36 a 21 sobre la lista oficialista que integra la actual decana, Alicia Cruzado, que logró ingresar dos profesores por la minoría. En la unidad académica del corazón del Bosque no hay nada definido. Aún no se dieron a conocer públicamente nombres de postulantes al decanato y no se sabe cómo se posicionarán graduados y estudiantes.

En Veterinaria, el oficialismo integrado en la lista Cruz Violeta y con Marcelo Pecoraro como candidato a decano se impuso por 53 votos a 26 a la lista opositora Proyecto Integración, que postula para el máximo cargo a Eduardo Mortola. Ese resultado no le asegura a Pecoraro el decanato, pues la agrupación que respalda a Mortola obtuvo la minoría. Así, Cruz Violeta tendrá 5 profesores en el consejo directivo y Proyecto Integración tendrá dos.

Como la oposición de Veterinaria es muy fuerte en graduados (que ingresa 3 consejeros), la decisión final estará en manos de los estudiantes, que votan la semana que viene.

En las 10 facultades con lista única no hubo inconvenientes, y en todas se ratificaron las candidaturas al decanato que se habían hecho públicas con antelación

También triunfó el oficialismo en Agronomía. De orientación filokirchnerista, la lista Convergencia obtuvo 49 votos (5 consejeros) contra 26 de la fuerza de tronco radical Apertura XXI (2 consejeros). Sin postulantes “públicos” al decanato, los jurados de la pelea serán los graduados y alumnos.

En Arquitectura, Fernando Gandolfi; Bellas Artes, Daniel Belinche; Económicas, Eduardo De Giusti; Naturales, Ricardo Etcheverry; Humanidades, Ana Julia Ramírez; Informática, Patricia Pesado; Ingeniería, Horacio Frene; Odontología, Gabriel Lazo; Periodismo, Andrea Varela, y Trabajo Social, Néstor Artiñano.