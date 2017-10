Los mejores tips para seducirlo después de una noche inolvidable

Los expertos recomiendan pequeños gestos, pero sobre todo ser auténtica

Fue una noche maravillosa y el sexo increíble, pero, ¿qué es lo que se debe hacer después del sexo? Descubrí cómo seducir a un hombre y conquistarlo para siempre.

Es posible que en el primer encuentro sexual no hayas visto fuegos artificiales, pero una de las claves que recomiendan los sexólogos es muy sencilla y no te va a costar un solo peso: halagarlo.

El objetivo del hombre en la cama es dar placer a su mujer, así que aunque no sea un sexo de 10, decile lo que te haya gustado, así, le ayudás para el próximo encuentro.

Durante el sexo se pierden muchos líquidos, por ello, generalmente terminas sediento y reponer estos líquidos se convierte en una necesidad. Sorprendelo gratamente con dos vasos con agua, no esperes a que él lo haga. Con este detalle le estarás demostrando que te preocupas por él.

Tener sexo de una noche puede confundirte. Después del sexo, ¿debés irte? O, ¿él quiere que me quede? Si notás que él no muestra interés alguno, por muchas ganas que tengas de pasar la noche entre sus brazos, es mejor vestirte, tomar tus cosas y despedirte como quieras, porque si él desea estar con vos te lo hará saber, y si no, é se lo pierde, afirman los expertos.

LA IMPORTANCIA DE LA ESPONTANEIDAD

Lo mejor para seducir a un hombre después del sexo es que te muestres tal como sos. Que no te de pena estar despeinada y sin una gota de maquillaje. Mostrate simpática, agradable y divertida como lo fuiste la noche anterior. Dejá que las cosas fluyan a su ritmo natural.

Si después de esa increíble noche te enamoraste, evitá que se te note. Intercambien teléfonos, e-mail, facebook, instagram o la red social que quieras, y despedite con un beso.

Los días posteriores no te muestres disponible a todas horas, hacete rogar, pero no exageres; hacete la difícil pero no inalcanzable, recomiendan los expertos.

Y aseguran que siguiendo estos tips se aprende a seducir a un hombre.

Además, hay una gran diferencia entre ir descuidada y tener tiempo para pasarse el día en la peluquería, en la manicura y en centro de belleza y que cada vez que te vea estés hecha un primor. No, ya no se llevan las mujeres de los años 50 que conservaban intacto el pelo después de haber horneado por horas ricas tortas. El aspecto es bueno pero no es necesario llegar a la exageración. Pero hay algo que funciona mejor y es gratis: la sonrisa. Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Liverpool (Reino Unido), tendemos a considerar más atractivas a las personas que sonríen sinceramente y nos miran de frente. Un estudio canadiense concluyó, además, que el efecto se multiplica si se sonríe lentamente. Así que, a practicar frente al espejo.

“No olvidés que la mejor arma de seducción es ser vos misma”, asegura el estudio.

Si te quieren tal cual sos, ganaste, si no es así, hay millones de personas en el mundo esperando por una oportunidad para amar. Por eso, recomiendan renovarte y aprovechar la vida con nuevas experiencias.