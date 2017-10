El Pipa superó la barrera de las 100 conquistas

El delantero argentino Gonzalo Higuaín llegó hoy a los 101 goles en la liga italiana de fútbol de primera división al anotar los tantos de la victoria de Juventus, último campéon, que derrotó a MIlan por 2 a 0, de visitante, y alcanzó a Nápoli en la punta del certamen tras disputar uno de los partidos adelantados de la undécima fecha.

Higuaín, de 29 años y nacido en la ciudad francesa de Brest, fue titular y marcó a los 23 minutos de la primera etapa -tras una asistencia de su compatriota Paulo Dybala, quien integró la formación inicial, y a los 28 minutos del segundo tiempo.

Higuain, ex River Plate, alcanzó así las seis conquistas en el certamen y arribó al selecto lote de jugadores argentinos que anotaron 100 goles o más en la Serie A del fútbol de Italia.

Higuaín, ex River Plate, festejó 71 tantos con la camiseta del Nápoli y los restante 29 con la Juventus, a la que se unió en la temporada 2016-2017.

La nómina de goleadores argentinos es encabezada nítidamente por Gabriel Batistuta, que señaló 184 conquistas entre Fiorentina (1991-2000), Roma (2000-2002) e Inter (2003).

Luego se encolumnan Hernán Crespo, con 153 tantos, después de haber vestido las casacas de Parma (1996-2000; 2009-2012), Lazio (2000-2002), Inter (2002-2003; 2006-2009), Milan (2004-2005) y Genoa (2009-2010).

El nicoleño Enrique Omar Sívori, con 147 goles, entre Juventus (1957-1965) y Nápoli (1965-1968), mientras que David Trezeguet festejó 123, todos con la camiseta de la 'Juve' (2000-2010).

Por su lado, el santafesino Abel Balbo conquistó 117 tantos, en sus campañas en Udinese (1989-1993), Roma (1993-1998; 2000-2002), Parma (1998-1999) y Fiorentina (1999-2000)

Con este resultado, Juventus, que conquistó 33 veces el torneo, quedó, al igual que Nápoli, que recibirá mañana a Sassuolo, en la punta del certamen con 28 unidades, y Milan, que tuvo al bonaerense Lucas Biglia -ex Argentinos Juniors e Independiente- de titular (fue reemplazado a los 16 minutos del segundo tiempo), y al defensor Mateo Musacchio -ex River Plate- entre los suplentes, suma 26 unidades.

El partido se jugó en el estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milan y contará con el arbitraje de Paolo Valeri.

En otro partido de la jornada, Roma, quinto en las posiciones con 21 unidades, recibirá, más tarde en el estadio Olímpico de la capital italiana, al Bologna (14).

En la Roma se anuncia la presencia de Diego Perotti (ex Deportivo Morón, Boca) y Federico Fazio (ex Ferro), recientemente convocados por Jorge Sampaoli para el seleccionado nacional argentino. En Bologna está Rodrigo Palacio (ex Banfield, Boca), quien se recupera de una lesión.

La undécima fecha del 'calcio' seguirá con el siguiente programa: domingo, Benevento-Lazio; Crotone-Fiorentina; SPAL 2013-Genoa; Napoli-Sassuolo; Sampdoria-Chievo Verona; Udinese-Atalanta; Torino-Cagliari. Lunes, Hellas Verona-Inter.

Principales posiciones: Napoli y Juventus 28 unidades; Inter, 26; Lazio, 25; Roma, 21; Sampdoria, 17.