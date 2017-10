Pampita avivó la polémica con Nicole Neumann: "Tiene muy mala energía"

Tras la entrevista que Pampita le realizó a Nicole Neumann en su programa de televisión, la situación entre las modelos volvió a nivieles muy tensos que recuerdan épocas pasadas.

Al respecto, Pampita declaró que "Nunca volvería a invitarla, tiene muy mala energía". Y continuó: "Si la producción me la pidiera como invitada otra vez, diría que no. Me sorprendió la actitud, cómo hablaba de ciertas cosas que no tenían justificación, pero no soy quién para juzgarla", sostuvo disgustada.

Nicole, que se fue disgustada e "incómoda" del programa de Pampita, "no puso condiciones para hablar y si lo hubiera pedido se lo hubiéramos respetado", dijo Pampita. "Pensé que iba a venir con la misma onda con la que yo fui a su programa. Ella como invitada no tuvo la misma energía que tuve yo cuando la visité en su ciclo", agregó.