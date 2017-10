Con Messi y sin Masche

El argentino Javier Mascherano no viajó hoy con el plantel del Barcelona al país vasco para jugar, desde las 15.45 ante Athletic de Bibao, por la 10ma. fecha de la Liga española, debido a que padece un un estado gripal, informó la prensa española.

Pese a que ya se intuía que iba a ser difícil que el ex jugador de River estuviera ante Athletic, el club catalán confirmó hoy que Mascherano no jugará, ya que tampoco se había entrenado ayer a causa de la fiebre.

El entrenador Ernesto Valverde incluyó al santafesino inicialmente en una lista de convocados de 20 jugadores, pero Mascherano quedó fuera por lo que Gerard Piqué y Samuel Umtiti conformarán la zaga central ante Bilbao en San Mamés.

Barcelona, liderado por Lionel Messi, es el puntero de la Liga tras nueve fechas con 25 unidades, mientras que Athletic Bilbao está en la 11ma. posición, con 11 puntos.