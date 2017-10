Bernardi: "el partido daba para un 0 a 0"

Lucas Bernardi analizó la derrota por 1 a 0 en manos de San Martín y resaltó que la derrota estuvo sujeta a un penal que fue inexistente más allá de que el equipo no mostró su mejor versión.

"Termina siendo un resultado por un gol fuera de contexto, que no tenia que ver con el juego, es con un penal que no fue", destacó el técnico.

De todos modos, afirmó que "nos costó, nos falta la puntada final, la velocidad final y ser mas claros".

Sobre el clima, caluroso y con viento, dijo que "no vamos a poner excusas, si se pierde se pierde...clima pesado para los dos. Nos faltó sacar esa marcha mas, nos está faltando porque nos quedamos antes fuera de partido en lo que es la velocidad".

Más adelante admitió que le generó molestia haber perdido por un penal que no fue. "Me molesta por el gol que recibimos, hubiese preferido una jugada buena del rival, pero el partido daba para un 0 a 0. Me molesta eso. No me preocupa de cara la futuro porque venimos creciendo, jugamos un partido correcto con un resultado que fue una casualidad".

"Fue una situacion inesperada e inoportuna. Pasó eso y determinó el resultado del partido", sentenció.

En cuanto a lo que se debe mejorar, apuntó que "hubo un montón de cosas para mejorar, generamos poco, no tuvimos fluidez. Nada va a cambiar de un día a otro pero sí hay que seguir evolucionando. Es un resultado que hay que aceptar y es parte del crecimiento".

Sobre cómo vio el reemplazo de Campi al Chavo, señaló que es importante tener un recambio de cara al futuro: "el equipo tiene que tener variantes, tiene que evolucionar. Gaston vino a un lugar donde imponerse será una de sus metas y tenemos que ver en qué condiciones nos aportará para el futuro. Es una cuestión que pienso el recambio".

"NI SIQUIERA ESTABA ADENTRO DEL ÁREA"

Por su parte, el protagonista del penal, Jonathan Schunke destacó que el contacto con el delantero fue casual y que además se dio afuera del área.

"Lamolina vio penal y esa fue la diferencia, era un partido cerrado, un empate 0 a 0".

"Lamentablemente se equivocó el árbitro en contra nuestra", agregó.

Y por último aseguró que al delantero "no lo veo y además estaba afuera, ni siquiera fue adentro del área".