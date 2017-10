Colón mantuvo el invicto

| Publicado en Edición Impresa

Colón pudo mantener el invicto y ubicarse, al menos momentáneamente, como escolta de Boca, al empatar anoche 1 a 1 con Banfield, de visitante, en el estadio Florencio Sola y por la séptima fecha de la Superliga de fútbol argentino.

Los goles fueron señalados por Diego Vera para los santafesinos, a los 33 minutos del primer tiempo, y por Mauricio Sperduti, de tiro penal, para los locales a los 17 minutos del segundo período.

A poco de comenzado el juego, Banfield quedó condicionado en ataque al salir lesionado Darío Cvitanich, su goleador (cuatro tantos en el torneo), por un tirón en el gemelo derecho, a los 11 minutos, reemplazado por el juvenil Michael López. La modificación cambió radicalmente los planes de Julio Falcioni, cuyo equipo se terminó abrazando al ampate en los minutos finales.

SINTESIS

Banfield (1): Altamirano; Bettini, Civelli, Rodríguez y Spörle; Sperduti, Remedi, Datolo y Bertolo; Mouche y Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.

Colón (1): Domínguez; Toledo, Conti, Ortiz y C. Rodríguez; Guanca, Fritzler, Ledesma y Estigarribia; Chancalay y Vera. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 33m, Vera (C). ST: 17m, Sperduti (B) -p-.

Cambios: PT 11m, López por Cvitanich (B). ST: 23m, Heredia por Guanca (C); 23m, Bernardi por Chancalay (C); 32m, Lucero por López (B); 34m, Leguizamón por Estigarribia (C) y 36m, Linares por Dátolo (B)

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Florencio Sola (Banfield)