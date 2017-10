Sólo uno de cada 4 conductores se pone el cinturón en las autopistas

| Publicado en Edición Impresa

Aunque la mayoría sabe que su uso es clave para prevenir lesiones y protegerse en caso de accidentes, el cinturón de seguridad sigue siendo resistido por buena parte de los conductores, acompañantes y pasajeros en Argentina. Así, al menos, lo reveló un estudio que indica que casi uno de cada cuatro automovilistas no llevan el cinturón puesto al momento de viajar en autopistas.

De acuerdo al estudio, realizado por el Centro de Experimentación de Seguridad Vial (CESVI) y del que participaron Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste -donde fueron relevados más de 2 mil conductores-, con el cinturón de seguridad se evitarían el 75 % de las muertes que se producen viajando en plazas traseras.

El relevamiento refleja que el 22,8% de los conductores no se coloca el cinturón de seguridad. La cifra es todavía más alarmante si se refiere al copiloto o acompañante, dado que sólo el 50,3% lo utiliza. Y el no uso del cinto de seguridad crece aún más entre los pasajeros que viajan en los asientos traseros: casi el 70 por ciento de ellos -el 68,2%, concretamente- no se lo coloca.

Si bien en los últimos años se sumaron diferentes asistencias al manejo y sistemas de seguridad, el cinturón sigue siendo el más importante de todos. De hecho, elementos como los airbags, por ejemplo, son efectivos luego o durante un accidente si los ocupantes van “atados”.

“La no utilización del cinturón de seguridad trae aparejado un problema aún mayor, que es la falta de retención previa a la activación del airbag. Si el cinturón no está colocado, en caso de que se active el airbag, se pueden producir lesiones severas y hasta mortales en los pasajeros”, apunta Gustavo Brambati, subgerente de Seguridad Vial de CESVI Argentina.

El relevamiento consistió en el seguimiento de los vehículos a través de un móvil que fue tomando cada dato individualmente; también recabó información sobre otras dos acciones que inciden directamente en los siniestros de tránsito y en las lesiones y muertes como consecuencia de las colisiones: el uso del celular en la conducción y de las luces de giro para anticipar maniobras.

Según CESVI, y a pesar de las campañas de concientización e inclusos las multas que se han extendido en este último tiempo en diferentes puntos del país, el 13,5% de los automovilistas todavía manipula el teléfono celular mientras maneja en autopistas, según lo pudieron comprobar en este operativo.