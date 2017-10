Albatros cerró el campeonato con una caída

| Publicado en Edición Impresa

Albatros cayó como local por 38 a 12 ante Luján y de esta manera cerró su participación en el torneo de Primera C de la URBA. Si bien el Tricolor se aseguró la permanencia unas fechas atrás, lo cierto es que padeció a lo largo de todo el campeonato una irregularidad que no le permitió nunca ser protagonista y pelear los primeros puestos.

El partido ante Luján no fue para nada bueno. Albatros no pudo tener la posesión de la guinda y solo llegó al ingoal en dos oportunidades gracias a los tries de Bruno Balatti y Santiago Feldman.

Los 15 del Tricolor: F.Lázzari, F.Demicheli, A. Cicchino, S.Lombardi, J. M. Kiramarios, A.Toledo, L.Benavídez, J.Bisceglia (C), A. Sáenz, B.Balatti, D.Polari, F. Santín, S.Feldman, I.Mac Dougall y E.Alarcón. Ingresaron: N.Montes de Oca, F.Martinetto, L.Elizondo, E.Martorelli, L.Rey y Y.Ledesma.

TORNEO IRREGULAR

El equipo de Daniel Maglio y Eduardo Ramos Alvelo, evolucionó en el juego, pero nunca pudo encontrar regularidad a lo largo del torneo. Tuvo un comienzo que ilusionó a todos con tres victorias al hilo ante Italiano, Atlético Chascomús y GEI que lo colocaron en la cima de la tabla.

A partir de allí, nunca más pudo ganar dos partidos seguidos y la irregularidad se adueñó de su destino. Lo cierto es que el objetivo se cumplió y que hay equipo para ser protagonista. La temporada que viene dará revancha, a una institución que está en constante crecimiento, tanto en lo institucional como en lo deportivo.