Inglaterra levantó un 0-2 y se consagró campeón del Mundial Sub 17

El seleccionado Sub 17 de Inglaterra le ganó ayer la final del Mundial de la categoría a su par de España por 5 a 2 y conquistó así por primera vez el título en el torneo ecuménico para menores de 17 años, que se jugó en Nueva Delhi, India.

El seleccionado español no pudo aprovechar una ventaja de 2-0 y terminó perdiendo por goleada en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta, con lo que el conjunto inglés conducido por Steve Cooper logró su primer título en la categoria, y es el tercer país en ganar al menos un Mundial de mayores, uno Sub 20 y uno Sub 17.

El español Sergio Gómez, a los 10 y 31 minutos, marcó los primeros goles de la final, pero los ingleses acortaron distancias antes del entretiempo por medio de un cabezazo de Rhian Brewster, máximo goleador del torneo.

En el segundo tiempo, Inglaterra completó la remontada con tantos de Morgan Gibbs White (a los 13 minutos), su gran figura Philip Foden (24 y 43) y Marc Guehi (39), con lo que heredó el trono de Nigeria, que ganó los dos Mundiales Sub-17 previos (Emiratos Arabes Unidos 2013 y Chile 2015).

UN AÑO INOLVIDABLE

Inglaterra ya había festejado un título mundial este año, cuando le ganó la final a la Selección de Venezuela del certamen de la categoría Sub 20, en Corea del Sur, y también se consagró campeón en el Europeo para menores de 19 años.