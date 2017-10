Gobernadores opositores expresaron su respaldo al plan presentado por Macri

Gobernadores de la oposición manifestaron hoy su respaldo a los ejes anunciados por el presidente Mauricio Macri para combatir la pobreza, crear empleo y lograr el equilibrio fiscal, al coincidir que se trata de los temas centrales necesarios para el crecimiento.

“Fue una síntesis en tres ejes de lo que la Argentina necesita para crecer”, afirmó hoy el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al salir del Centro Cultural Kirchner tras el discurso presidencial.

Para el mandatario salteño, “la agenda no puede no estar compartida por la abrumadora mayoría de los argentinos. Ahora bien, hay que ver los instrumentos, hay que ver cuáles son las leyes y de qué manera se quiere llegar a cada lugar y de qué forma podemos transitar el camino”.

URTUBEY: “SON TRES EJES CONVOCANTES, CLARAMENTE”

“Pero responsabilidad fiscal, bajar los impuestos, generar trabajo y mejorar la calidad institucional son tres ejes que naturalmente tienen que tener el consenso de todos”, remarcó. Ante una consulta de si la dirigencia argentina está madura para un acuerdo nacional, Urtubey expresó su convencimiento en ese sentido, al sostener que “son tres ejes convocantes, claramente”.

“Luego en la instrumentación en un sistema democrático habrá gente que estará de acuerdo y gente que no, entonces habrá ver de qué manera se arriba a los consensos”, agregó el gobernador de Salta. “El problema del déficit fiscal en la medida en que no tenés forma de financiarlo no podés gastar más de lo que tenés, eso es básico”, destacó.

LIFSCHITZ: “ES UN TEMA QUE HAY QUE CONVERSARLO "

A su turno, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, valorizó hoy la convocatoria del Presidente, aunque prefirió no adelantar “posiciones específicas” sobre sus eventuales resultados. “Creo que es válida la iniciativa de convocar a todos los sectores de la sociedad y a los gobernadores a discutir los grandes temas del país”, señaló.

No obstante, el dirigente socialista dijo: “Hay que ver la letra, el contenido de esas propuestas, cómo impactan económicamente, cómo impactan sobre las provincias, sobre los recursos y en los trabajadores”, y añadió: “Me parece que es difícil adelantar posiciones específicas”.

Asimismo, Lifschitz consideró hoy que “si hay recomposición también de impuestos nacionales, si hay otro marco de distribución de los recursos entre Nación y provincia, lógicamente que las provincias también pueden ceder parte de sus recursos propios” como reclamó hoy el Presidente en su discurso.

“Es un tema que hay que conversarlo en conjunto y que seguramente va a ser la agenda de las próximas reuniones que están planteadas con los gobernadores”, puntualizó.

WERETILNECK: "CREO QUE SON EJES DE UNA AGENDA REPUBLICANA MUY IMPORTANTE”

Por su parte, el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, coincidió con el anuncio del Presidente, al resaltar que “son ejes de una agenda republicana muy importante”. “Que trabajemos sobre el empleo, que tengamos un Estado que no genere inflación y por otro lado mayor calidad institucional, creo que son ejes de una agenda republicana muy importante”, resumió.

Sin embargo, el gobernador patagónico afirmó que “todos los temas después hay que ver en el detalle la búsqueda de un consenso”, aunque reivindicó la convocatoria de Macri. “Me parece, como síntesis después del triunfo electoral, que el Presidente tenga el gesto de convocarnos a dialogar y que ese diálogo tenga como eje estos tres aspectos que es una buena noticia para todos”, adujo.