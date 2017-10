El comercio mermó su actividad en un 40 %

| Publicado en Edición Impresa

Los comerciantes del partido bonaerense de General Villegas, que padece inundaciones desde hace 20 meses, estimaron que las ventas cayeron un 40% a raíz de la situación hídrica que afecta al campo, y expresaron su preocupación por la posible reducción de personal de los comercios.

“La industria de la pampa húmeda bonaerense es el campo, con la agricultura y la ganadería, pero hoy el campo, a raíz del agua, no está funcionando y eso perjudicó al comercio”, explicó Mario Jaurena, titular de la Cámara de Comercio e Industria de General Villegas.

El dirigente estimó que “en promedio las ventas en los comercios cayeron un 40%”, con más impacto en el rubro alimentos, indumentaria y farmacias”; y ejemplificó que “carnicerías que en un día vendían 6 medias reses, hoy venden 3”.

La siembra de soja y maíz se redujo a la mitad en el partido bonaerense de General Villegas, donde 60% de su superficie está afectada por las inundaciones desde hace 20 meses, lo que también motivó que no se pudiera sembrar trigo y cerraran 58 tambos, informó el INTA de esa localidad del norte provincial.

“Hay productores que tienen 3 cosechas embolsadas en el campo, sin poder sacarlas debido a la falta de caminos, y ese es circulante que faltó”, puntualizó Jaurena.

El titular de la Cámara de Comercio afirmó que “se necesita que se reactive el campo para que el comercio vuelva a funcionar, hoy no hay ventas mientras hay un 42 por ciento de carga impositiva sobre cada empleado y eso nos hace temer que, ante la crisis, el comerciante decida prescindir de sus empleados o tenerlos en negro”.

Jaurena insistió que “si no se pone en marcha el campo, éste no genera dinero y no gasta. Hoy no hay ventas, los comercios están vacíos y la carga impositiva es muy grande”.