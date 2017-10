La Cruz Roja busca que se valore más su tarea

| Publicado en Edición Impresa

Cruz Roja, la organización humanitaria más grande y antigua del país, busca que antes de fin de año el Congreso apruebe una ley para que el Estado argentino reconozca el valor de su tarea en situaciones de catástrofes y necesidad. La iniciativa -que debería ser tratada en los próximos meses para no perder estado parlamentario- plantea una protección especial al emblema de la entidad, derogar los impuestos que gravan su actividad y declarar al voluntariado como una carga pública, de modo que cuando el gobierno nacional declare una emergencia los voluntarios puedan movilizarse entre cinco o diez días al año sin que se les descuenten de sus salarios o les corran faltas en la facultad.

“Hoy nos encontramos en un momento de gran crecimiento, donde queremos pedirle a la Argentina que salde una deuda histórica que tiene con Cruz Roja, que es actualizar su normativa. La ley que protege nuestro emblema es del año 1893 y la que regula la relación de nuestra organización con el Estado argentino también es de 1893. Atrás de esa normativa está la protección de nuestro emblema y de nuestro nombre, y atrás de nuestro emblema está la protección de vidas humanas”, explica Diego Tipping, presidente de la organización, al señalar que su emblema es utilizado hoy para diversos fines comerciales, lo que le hace perder identidad.

Acerca de los vacíos legales que afectan al trabajo de la organización, su presidente señaló también que “la actividad del socorrismo no está regulada en nuestro país, como tampoco lo está la cobertura sanitaria en eventos masivos ni la enseñanza de primeros auxilios. Que estas actividades no estén normadas pone directamente en peligro la vida de las personas asistidas”. Por otra parte, la legislación existente limita la actividad voluntaria, ya que la póliza de seguros de accidentes personales a voluntarios no cubre a personas menores de 16 años ni a mayores de 60 años en las mujeres y 65 en los hombres.

“Con esta ley buscamos también que los voluntarios podamos estar asegurados cuando vamos a una actividad, que cada quien tenga un seguro por accidente personal y que el costo de esa póliza no tenga que ser solventado con el dinero de las filiales, como ocurre en la actualidad”, explica Martín Colazo, coordinador general de la Cruz Roja en La Plata.

“Por otra parte -agrega Colazo-, hoy cualquier voluntario que quiere asistir en una emergencia tiene que pedir los días en su trabajo, que a veces se los otorgan y otras veces se los descuentan de su salario mensual. El trabajo del voluntario no está reconocido como una carga para el empleador, para lo cual necesitamos que salga le ley”.

Cruz Roja Argentina tiene un rol auxiliar de los poderes públicos en sus actividades humanitarias. Conserva, sin embargo, una autonomía que le permite actuar siempre de acuerdo con los Principios que rigen el Movimiento de la Cruz Roja a nivel internacional.