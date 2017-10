Boudou tenía que declarar por irregularidades en gastos, pero no irá

Le pidió al juez Ariel Lijo postergar la declaración indagatoria prevista para hoy

El ex vicepresidente Amado Boudou pidió hoy prorrogar la declaración indagatoria en la causa por rendiciones apócrifas de viáticos en viajes al exterior e irregularidades en otros gastos de la llamada caja chica del ministerio de Economía cuando estuvo al frente de esa cartera, solicitud que fue concedida por el juez federal Ariel Lijo, a cargo de las actuaciones.

El magistrado fijará una nueva fecha para el trámite que estaba previsto para las 11hs. de hoy, informaron fuentes judiciales.

Eduardo Durañona, abogado de Boudou, argumentó que necesitaba más tiempo para conocer la prueba en esta causa y aludió a audiencias pendientes y juicios en los que debe asistir a Boudou, como el que se lleva adelante en su contra por el traspaso de la ex Ciccone Calcográfica y que se reanudará mañana en los tribunales federales de Retiro.

El ex vicepresidente está imputado en la causa junto a su ex secretario Héctor "Cachi" Romano y al ex jefe de Gabinete de Ministros de Economía, Guido Forcieri, citados a indagatoria para mañana y el miércoles próximo, respectivamente.

A los tres se les imputa el delito de "defraudación a la administración pública" a raíz de la presentación de declaraciones juradas por rendiciones de viajes con falsedades y facturas apócrifas.

Por ejemplo se los acusa de haber falseado comprobantes de pago del hotel "Bel-Ami" de París, Francia, por 9.395 y 6.943,23 euros, y una factura a favor del intérprete Eduardo Kahanne, por 3.300 euros, durante un viaje que hizo Boudou a París por tres días en febrero de 2011.