Piquete de ayudantes terapéuticos en IOMA

Un nutrido grupo de ayudantes terapéuticos (AT) pertenecientes al grupo de Prestadores de Salud Autoconvocados realizaron un corte de calle ayer por la mañana en la sede de IOMA de 46 entre 12 y 13 reclamando la homologación del aumento para AT en Institución Educativa, regularización del pago a diciembre 2017, y la modificación del sistema de abonos en los meses de enero y febrero.

“Se adeudan pagos de prestaciones desde agosto. Nos dicen que no hay un director que firme las liquidaciones y por eso no cobramos, es una vergüenza. Por otro lado, desde abril que tienen que firmar y hacer llegar a toda la Provincia una resolución donde se apruebe que podamos facturar con el aumento que se dio a los compañeros que trabajan en domicilios pero no a los que nos desempeñamos en las escuelas. Y también queremos plantear el tema histórico que es la falta de pago en enero y febrero por falta de personal. No podemos estar sin cobrar porque la gente que liquida está de vacaciones”, explicó Oscar Vázquez Guerra, uno de los ayudantes movilizado, que aclaró que en la jurisdicción bonaerense “hay algunos compañeros que no cobran hace seis meses. Están jugando con la salud de los afiliados”.

Tras unas horas de protesta los trabajadores fueron recibidos por autoridades del IOMA y se informó que se llegó a un acuerdo para mantener una reunión el próximo miércoles, en donde estarán presentes el presidente del instituto provincial y el asesor Alejandro Baldessarre para canalizar todos los reclamos y solucionar el conflicto.

“Nosotros venimos reclamando hace meses para que den una solución a lo que planteamos, que no es ninguna locura, sino un pedido sobre situaciones injustas que se dan en nuestro sector y que por ejemplo, lo del pago del verano, se da todos los años”, dijo otra de las manifestantes.