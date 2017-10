Apuran un operativo para que el jueves retomen las clases las escuelas 23 y 81

El barrio se moviliza para ayudar a la comunidad educativa

La comunidad educativa no encuentra consuelo tras el desastre que encontraron ayer, pocas horas después del incendio del fin de semana, en 7 y 601 - sebastian casali

“Vamos escuela N°23 y 81, todavía se puede”, indica el cartel que apareció ayer en el establecimiento de 7 y 601 para alentar a una comunidad educativa lastimada por la devastación que causaron las llamas. El incendio habría sido intencional, de acuerdo a los primeros relevamientos, pero lo irracional del ataque encontró una rápida respuesta solidaria: los alumnos de la primaria retomarán las clases el jueves próximo en una escuela parroquial de Villa Elvira que le prestará sus aulas. En tanto los chicos del nivel secundario cursarán en aulas que se recuperarán en los próximos días.

El incendio se desató el domingo último y aunque dos dotaciones de bomberos trabajaron arduamente para sofocar las llamas cuando el fuego cobró intensidad se alimentó de los techos de madera y alcanzó a varias aulas. También afectó el mobiliario y el pasillo principal, donde dejó paredes y pisos embadurnados de hollín.

“Los bomberos trabajaron a morir, sino no nos hubiera quedado nada, hasta tuvieron que actuar con máscaras de oxígeno, adentro no se veía nada y el humo hacía irrespirable el ambiente”, recordó un docente que ayer no podía superar la tristeza al ver gran parte de las aulas sin techo y las láminas de sus alumnos, huérfanas de paredes.

En ese establecimiento se educan 476 alumnos, pero también reciben asistencia alimenticia. Para impedir que pierdan días de clases las docentes están organizando tareas para que hagan en su casa. Además acordaron con el Consejo Escolar la entrega de viandas.

Dentro del nefasto panorama que dejó el siniestro, la comunidad educativa de la Escuela 23 se mostró ayer conmovida por la solidaridad de los responsables de la escuela parroquial Santa María de los Angeles, de 81 y 8 bis, porque les propusieron continuar las clases en aulas que ellos aún no estrenaron.

“Nos prestan cuatro espacios para los chicos de la mañana y los de la tarde tendrán asignado otro sector de ese colegio; para trasladarlos la Provincia y el municipio pondrán cinco micros a la mañana y 10 por la tarde”, señaló una docente para remarcar que los 476 alumnos del nivel primario podrán volver a clases el próximo jueves.

El punto de encuentro será el establecimiento de 7 y 601 y por estas horas se notificarán los cambios a todos los padres y se dispondrán de tareas para que los chicos hagan en su hogar.

También se garantizará que todos reciban a través de viandas el desayuno, la merienda y el almuerzo.

Los 210 alumnos del nivel secundario permanecerán en el edificio de 7 y 601, para eso se completará la limpieza de ambientes que no fueron afectados por el fuego. Además se pondrá en condiciones un baño y se colocarán baños químicos. Según informaron en la Municipalidad, a través de la secretaría de Obras y Servicios públicos se busca que ellos y los adultos que asisten por la noche puedan retomar las clases también el jueves.

En relación a las causas del incendio se indicó que continúa la investigación, pero se detectó que hubo tres focos, todos en el sector de las aulas; cuatro quedaron totalmente destruidas y otras catorce, seriamente afectadas, según el relevamiento oficial realizado.

Sin poder entender qué fue lo que desató un ataque semejante, Iliana Escudero, directora del nivel primario, se lamenta por las pérdidas.

Aún se lee en las paredes del patio el cartel que dice “para que los nenes conozcan el mar”. Es que horas antes del incendio, alumnos, padres y docentes habían compartido un festival en el establecimiento para juntar fondos que les permitirán a los chicos del último grado conocer el mar.

“Jamás vamos a renunciar a ese sueño, seguiremos trabajando para llevar a los chicos a Las Toninas”, dijo la directora.

En relación a cómo se trabajará el tema del incendio con los alumnos la docente indicó que se recurrirá a los equipos de orientación para que “todos podamos poner en palabras la angustia que sentimos”.

Muchos eslabones deberán unirse para que la escuela con sus centenaria historia vuelva a ponerse de pie. En ese marco, Federico Mollá, delegado de Villa Elvira, anticipó que hoy volverán decenas de cooperativistas para limpiar las aulas y remover los escombros.

Marcelo Di Mario, director Provincial de la Dirección de Consejos Escolares del Ministerio adelantó que en el edificio se realizará una reparación profunda y estructural.

“Habrá un móvil policial las 24 horas y se estudiará con el Municipio una manera de articular un monitoreo para que estas cosas no se repitan”, dijo el funcionario.