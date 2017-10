Un ministro británico debió pedir disculpas por comportamiento inapropiado con una periodista

Es en medio del escándalo por las denuncias de acoso sexual ocurridas en el Parlamento

El ministro de Defensa británico, Michael Fallon, se disculpó hoy públicamente por haber tenido un comportamiento inapropiado con una periodista hace 15 años, en medio del escándalo por las denuncias de acoso sexual ocurridas en el Parlamento.

El titular de Defensa es el político de más alto nivel identificado en el escándalo que ha envuelto la política británica, con acusaciones contra casi 40 parlamentarios y ministros conservadores.

Fallon se sobrepasó hace 15 años al poner la mano sobre la rodilla de la ex editora política del Sunday Express Julia Hartley-Brewer, en una cena del Partido por lo que se disculpó en el mismo momento, según confirmó su portavoz.

Por su parte, Hartley-Brewer afirmó en un tuit, que Fallon en varias ocasiones puso su mano sobre su rodilla durante una cena en la conferencia conservadora y ella de manera cortés le explicó que, si lo hacía de nuevo, lo golpearía en la cara, "retiró su mano y ese fue el final del asunto", explicó.

Pero aclaró que no se había sentido molesta ni angustiada y tampoco se consideraba una víctima después del incidente y rechazó la idea de que Fallon debería ser perseguido por el incidente. "No he sido una víctima y no deseo participar en lo que creo que ahora se ha convertido en una cacería de brujas en Westminster", afirmó.

La líder de los Comunes, Andrea Leadsom, prometió ayer que los incidentes de acoso sexual no quedarían impunes, al responder en una comparecencia en el Parlamento a una pregunta planteada por la diputada laborista Harriet Harman sobre las denuncias que surgieron en los últimos días.

Leadsom dijo que el sistema existente para manejar las quejas era inadecuado y prometió un enfoque multipartidista para establecer un procedimiento de denuncias contractualmente vinculante para todos los que trabajan en el Parlamento, incluidos parlamentarios, pares, personal y pasantes.

Por su parte, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow afirmó ayer que debe haber "tolerancia cero" del acoso sexual en el Parlamento.

Asimismo, la ministra Theresa May, prometió acciones urgentes para mejorar el manejo de las denuncias sobre la forma en que se trata al personal de los parlamentarios.

En una carta enviada a Bercow el domingo, la líder conservadora dijo que el sistema actual para transmitir las quejas no era justo para los empleados, muchos de los cuales eran jóvenes y estaban en su primer empleo.

Durante el fin de semana, se ordenó una investigación sobre si el parlamentario conservador y el ministro de comercio internacional, Mark Garnier, incumplió las normas ministeriales luego de que admitió haber pedido a su secretaria que comprara juguetes sexuales además de haberle hecho comentarios de índole sexual por haberle dicho "tetas dulces".

A su vez, según publicó ayer el Sunday Thelegraph, el ex secretario de Gales Stephen Crabb admitió haber enviado mensajes "explícitos" a una joven de 19 años después de una entrevista de trabajo en Westminster en 2013.