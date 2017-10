VIDEO: Futbolista argentino recibió 10 puntos en su pene pero confió que "no fue tan grave"

El defensor argentino Mariano Bíttolo, futbolista de Albacete de la segunda división de España, minimizó hoy los diez puntos de sutura que recibió en su pene luego del golpe que recibió de un compañero en el partido del pasado sábado.

"Estoy muy bien. Ya me siento mejor. Creo que se dio una magnitud mayor a mi lesión de lo que fue: algo simple y no tan grave. Me anestesiaron y me cosieron. Al principio me dolió el golpe y después fue más impresión que otra cosa", manifestó Bíttolo, quien fue noticia en todo el mundo durante los últimos días por la insólita situación que protagonizó.

El ex Vélez Sársfield y Colón brindó hoy una conferencia de prensa luego de recibir diez puntos de sutura en su pene luego de un golpe involuntario de un compañero de su equipo y minimizó la lesión que no le impedirá volver a jugar el próximo fin de semana, consignó Mundo Deportivo.

De hecho, el futbolista, de 27 años, se entrenó con normalidad y si el entrenador lo requiere podrá estar en el próximo partido ante Rayo Vallecano.