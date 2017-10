Comienza la "VII Semana del Film Experimental" en el Pasaje Dardo Rocha

El ciclo comenzará mañana y podrá disfrutarse hasta el sábado próximo

En el marco de la séptima edición de la 'Semana del Film Experimental', la Municipalidad de La Plata informó que a partir de mañana y hasta al próximo sábado, se desarrollará el ciclo de proyecciones en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha.

El evento impulsado por la Secretaría municipal de Cultura y Educación, que con el apoyo del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires y del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), tiene como objetivo difundir y visibilizar el cine de vanguardia realizado con película fotoquímica.

En ese sentido, mañana desde las 21 se estrenará "Los viajes de Xavier de la Tumba" de Manque La Banca; mientras que Mario Bocchicchio presentará sus cortometrajes en formato super 8: "MSMBM", "Descanso y aprendo I", "Descanso y aprendo II" y "Descanso y Aprendo III". Cabe destacar que las funciones tendrán un bono contribución de $50.

La segunda jornada del ciclo será protagonizada por los jóvenes cineastas Jeff Zorrilla e Ignacio Tamarit, de quienes proyectarán los film "Rechazado en Berlín", "Disuelto en la lengua", "La paz", "Tortillas", "Chiara" y "Gif"; y "Canción para victoria", "Triplete plástico", "¡Pifies!", "In film/ on video" y "Esta no es una película huérfana", respectivamente.

A su vez, el viernes 3 de noviembre se reproducirá "El ángel que anuncia el final de los tiempos", obra de Tomás Rautenstrauch y Narcisa Hirsch, pionera del cine experimental en Argentina. Completarán la programación del día, los films de Azucena Losana "Gardel", "Puerto piojo", "Kapry", "Intemission", "El guaraches" y "Karl marx alles".

En tanto, el cierre del evento se realizará el viernes 4 de noviembre y estará a cargo de Elena Pardo del Laboratorio Experimental de Cine (México), quien exhibirá "Desaparecer", un trabajo de música improvisada en vivo que llevará adelante con Hernán Hayet.