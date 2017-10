Un actor de "Stranger Things" tomó por error agua de un bidet

El actor canadiense Finn Wolfhard, conocido por interpretar a Mike Wheeler en la serie Stranger Things, descubrió hoy para qué sirve un bidet.

A través de su cuenta de Twitter, el joven de 14 años escribió: "Eh, Francia, acabo de beber de su fuente de agua. ¿Por qué está en el baño y por qué tiene gusto raro? #lasmaravillasdeEuropa".

Yo France just drank from your water fountain. Why is it in a toilet, and why does is taste weird? #thewondersofeurope