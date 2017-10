Más de 40.000 pasajeros varados por el paro que comenzó anoche

Ayer se cancelaron 50 vuelos y hoy correrán la misma suerte otros 330. Caos en terminales

Más de 40.000 pasajeros quedaron varados porque medio centenar de vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral que operan desde el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza, que tenían previsto su retorno después de la medianoche, fueron cancelados debido a que los pilotos se negaron a volar aduciendo que el paro comenzaba a la cero hora, en el marco de la huelga en reclamo de una mejora salarial del 26% para 2017 que fue dispuesta el jueves por cinco gremios aeronáuticos tras rechazar la propuesta de Aerolíneas Argentinas en una negociación paritaria en el ministerio de Trabajo.

Se trata de servicios hacia destinos que están a más de tres horas de viaje y cuyo regreso a Buenos Aires no se concreta hasta después de las 24, ante lo cual los pilotos decidieron que en el momento en que se inicia el cese de actividades no tienen que estar volando, por lo que se negaron a prestar esos servicios.

No obstante, algunos vuelos con margen para el retorno también fueron cancelados debido a que los pilotos plantearon la posibilidad de que se registren demoras por diferentes razones y el paro los tome en pleno vuelo.

En este marco, ayer por la tarde el hall de Aeroparque era un verdadero caos entre la gente que había logrado adelantar su viaje y aquellos que, pese a tener su vuelo confirmado, al llegar al mostrador se encontraron con que estaba cancelado.

Esteban y su esposa, con un hijo de dos años, habían llegado desde Córdoba y tenían conexión para viajar a Comodoro Rivadavia a las 18.55, pero les cancelaron el vuelo.

“Estamos esperando que nos den alojamiento y asistencia. Estamos con Roque (el pequeño hijo) y no sabemos ya cómo hacer. No entiendo lo que están haciendo los empleados de Aerolíneas porque habían dicho que el paro comenzaba a las 0 de mañana y resulta que ahora tampoco trabajan esta tarde”, decía muy enojado Esteban mientras su esposa trataba de calmar el llanto de la criatura.

Algo similar le ocurrió a Johana, que arribó desde Curitiba (Brasil) a las 17 y debía partir rumbo a Córdoba a las 19.35, pero su vuelo también fue cancelado pese a que ese servicio, partiendo a horario, debería arribar a la capital mediterránea a las 20.40 y volver a despegar a las 21.15 para aterrizar en Aeroparque a las 22.30, es decir una hora y media antes del inicio de la medida de fuerza.

Fuentes de Aerolíneas indicaron que la empresa se “está ocupando caso por caso de aquellos pasajeros con conexión que se quedan varados en Buenos Aires, a los cuales les brindará la asistencia correspondiente”.

A los 50 vuelos cancelados ayer entre domésticos, regionales e internacionales, se deben sumar los 330 previstos para hoy, lo que hace que el paro afecte directamente a 380 servicios y a más de 40.000 pasajeros.

El presidente de la compañía, Mario Dell`Acqua, dijo que “lo que está pasando no ocurrió nunca en la historia de Aerolíneas. Es la primera vez que pilotos que tienen su retorno después de la medianoche, cuando inician el paro deciden no volar para que el cese de actividades los tome en pleno vuelo o en la escala. Es insólito y el perjuicio a la empresa es enorme y va más allá de los pasajeros que no pueden volar. Va en contra del prestigio que habíamos logrado recuperar”.