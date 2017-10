Barcelona, por el pase a octavos de final

Además, el Barça intentará seguir con el puntaje ideal

Barcelona, líder del grupo D, visitará hoy a Olympiacos en Grecia con el objetivo de conseguir su cuarta victoria consecutiva, de cara a la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El partido se pondrá en marcha a las 16.30 (hora de nuestro país) y será televisado por ESPN 2.

El conjunto catalán, también líder de la Liga española de fútbol, ganó hasta ahora todos sus partidos en esta edición de la Champions. El Barça avanzará matemáticamente a la siguiente ronda si gana en Atenas y Sporting de Portugal no hace lo propio contra Juventus, o si empata en Grecia y los italianos vencen en Lisboa al conjunto lusitano.

Ernesto Valverde, técnico de Barcelona, incluyó en la nómina de convocados a Javier Mascherano, quien todavía no recibió el alta médica después de la fiebre que le impidió jugar en la victoria por 2-0 sobre Athletic Bilbao, y si el “Jefecito” no se recupera jugará el holandés Thomas Vermaelen en lugar de Gerard Piqué, expulsado ante Olympiacos hace dos semanas.

El que sí estará desde el inicio es Lionel Messi, quien formará el tridente de ataque junto a Gerard Deuloufeu y el uruguayo Luis Suárez, mientras que Andrés Iniesta, con una sobrecarga en el recto interno de la pierna izquierda, no será de la partida.

Olympiacos, que perdió los tres encuentros disputados hasta ahora, se aferra a las matemáticas para no perder la esperanza de, al menos, lograr el tercer puesto del grupo que da acceso a la Liga Europa. Por esa razón, necesita sumar a como de lugar.

En el otro encuentro, Sporting necesita de una victoria sobre la “Juve” de Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, para mantener chances de pasar de ronda.

Por el grupo C, Atlético Madrid de Diego Simeone, que cosecha dos empates y una derrota, está contra las cuerdas y recibirá al Qarabag de Azerbaiyán con la obligación de ganar sí o sí para mantener chances intactas de mantenerse en carrera.

Los “colchoneros”, que todavía dependen de sí mismos para clasificar a octavos, son favoritos ante un rival débil, debutante en el torneo, pero que en el choque disputado en Bakú los pusieron en enormes dificultades.

Es de suponer que Simeone arriesgará con la alineación y propondrá un equipo ofensivo. Por eso, arrancarían como titulares los mediocampistas ofensivos Angel Correa y Nicolás Gaitán.

En el otro partido de la zona, el Chelsea inglés y la Roma de Italia se verán de nuevo las caras en el estadio Olímpico después del vibrante 3-3 que protagonizaron hace dos semanas en Stamford Bridge.

En el grupo A, Manchester United de Inglaterra será local ante Benfica de Portugal y se clasificará si gana y en el otro encuentro, en Rusia, CSKA Moscú no vence al Basilea suizo.

Por último, en el grupo B, París Saint Germain con la clasificación casi asegurada a octavos, enfrentará al Anderlecht de Bélgica, colista sin unidades, en tanto que Celtic de Escocia recibirá a Bayern Múnich, que renació de la mano del entrenador Jupp Heynckes.

LOS PARTIDOS

Grupo A: Manchester United (9 puntos) vs Benfica (0) y Basilea (6) vs CSKA de Moscú (3). Grupo B: Paris Saint Germain (9), Anderlecht (0) y Celtic (3) vs Bayern de Múnich (6). Grupo C: Roma (5) vs Chelsea (7) y Atlético de Madrid (2) vs Qarabag (1). Grupo D: Olympiacos (0) vs Barcelona (9) y Sporting Lisboa (3) vs Juventus (6).

En tanto, mañana: Grupo E: Liverpool (5) vs Maribor (1) y Sevilla (4) vs Spartak de Moscú (5). Grupo F: Nápoli (3) vs Manchester City (9) y Shakhtar Donetsk (6) vs Feyenoord (0). Grupo G: Besiktas (9) vs Mónaco (1) y Oporto (3) vs RB Leipzig (4). Grupo H: Tottenham Hotspur (7) vs Real Madrid (7) y Borussia Dortmund (1) vs APOEL (1).